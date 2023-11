"El Dios de la Biblia es una extraterrestre": la teoría de un famoso ufólogo que intriga hasta a los más creyentes

El periodista y escritor especializado en ovnis, Juan José Benítez , lanzó una fuerte teoría sobre el máximo referente de la Iglesia Católica: "Jesús es el mayor extraterrestre".



Este reconocido ensayista escribe historias de ufología hace más de 40 años y con una última edición le puso fin a una zaga con decenas de tomos donde analiza la relación entre Cristo y la vida fuera de la Tierra.

Benítez narró su experiencia cristiana y los hallazgos que hizo en la investigación para sus novelas, en diálogo con el medio Ciudadano ADN.

¿Qué dijo Benítez sobre la relación entre Jesús y los extraterrestres?

El autor narró que era católico, pero cuando se inició en el periodismo "se fue desvinculando" de la Iglesia: "No me convencía lo que oía, veía y cuando yo recibo la información que da lugar a los caballos me doy cuenta de algo que lo había pensado en algún momento: Jesús no fundó ninguna iglesia, es un invento humano, no tiene un origen divino".

El periodista creó una recopilación conocida como Caballo de Troya donde desmitifica la fe cristiana: "El primer afectado por la información he sido yo. Fui el primero que lo leyó y me cambió la forma de pensar. Hay un antes y un después, para mí y para mucha gente".

"Se terminó la información, han sido 7044 páginas de la vida de Jesús de Nazareth, yo creo que es suficiente, se acabó", concluye el escritor sobre su obra que tiene más de 1000 páginas.

El autor de los libros explica que Jesús es un extraterrestre y que no buscó crear la Iglesia.

Jesús no quiso crear la Iglesia: la teoría de Benítez

"Ni se le pasó por la mente a Jesús fundar una institución por una sencillísima razón. Cuando uno estudia su vida y su pensamiento se da cuenta de que era absolutamente respetuoso con las ideas de los demás. Por tanto, si hubiera creado o fundado una organización eclesiástica, estaría dejando fuera a mucha gente y no era su estilo".

Por otro lado, el autor descarta que su obra sea un mito: "La gente cómo puede imaginar que yo me he inventado todo. Es imposible porque yo no sé de Física, de Química, de Medicina, ni de física cuántica y los doce libros están llenos de información de esas ciencias".

"Si fuera verdad que yo he imaginado, he inventado los caballos de Troya, a mí me tendrían que dar el premio Nobel de Literatura y no creo que me lo den", cerró el ufólogo.

Benítez sostiene que el espíritu de Cristo se ubica en otro lugar del universo.

¿Por qué el autor de las novelas sostiene que Cristo no es un hombre de este planeta?

Los 40 años de estudio lo llevaron a una conclusión que vinculaba a la figura del hijo de Dios con la ufología: "Jesús es el mayor extraterrestre. Él nació en Belén, por supuesto, como hombre, pero su verdadera naturaleza es divina, no es de la Tierra. Por tanto, para mí es el gran extraterrestre".

"Jesús de Nazaret nace en la Tierra, como hombre, para cumplir unos objetivos, pero él ya existía antes y no vivía en la Tierra. Su espíritu es de otro lugar del universo, en consecuencia, sí es de fuera del planeta", cerró en su análisis espiritual.