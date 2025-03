La inesperada decisión que tomó el Vaticano sobre el papa Francisco tras el último parte médico

Desde hace más de dos semanas, el papa Francisco permanece internado por una complicación respiratoria que derivó en una neumonía bilateral, agravada por otras complicaciones y la edad del pontífice, de 88 años. Es así que está en la clínica Gemelli, de Roma, desde el pasado 14 de febrero, presentando altibajos en su estado de salud.

En el último parte médico que se conoció la tarde de este jueves 6 de marzo, se detalló que "las condiciones clínicas se mantuvieron estables en comparación con los días anteriores".

En el parte médico se señaló que el sumo pontífice no ha presentado convulsiones ni fiebre. Sin embargo, se aclaró que su pronóstico sigue siendo reservado.

Por otro lado, se detalló que el Santo Padre continúa con éxito la fisioterapia respiratoria y motora. "Los parámetros hemodinámicos y los análisis de sangre se han mantenido estables", sostuvo.

En el último comunicado que llegó desde el Vaticano, hubo un aspecto que llamó la atención y tiene que ver con la frecuencia de los partes médicos sobre la salud del Santo Padre.

En ese sentido, de tener un reporte dos veces por día, como mínimo, se indicó que, debido a su condición "estable", el próximo parte médico se publicaría el sábado próximo, con lo que se pasará más de 24 horas sin tener novedades sobre el estado del sumo pontífice.

En medio de las preocupaciones por la salud del papa Francisco, se reaviva la posibilidad de que el sumo pontífice reciba una pensión o retiro en caso de que su condición no mejore y decida renunciar.

El antecedente más reciente de una renuncia fue el caso de Benedicto XVI, que se convirtió el primer Papa en dimitir en 600 años. Luego de eso, el Vaticano le dio una pensión vitalicia.

¿El papa Francisco cobra un sueldo?

Es importante aclarar en este punto que el sumo pontífice no cobra un sueldo ni una pensión actualmente. En el documental Amén: Francisco responde, el propio Pontífice aclaró que no recibe ninguna compensación económica por su rol.

"A mí no me pagan nada. Cuando necesito dinero para comprarme zapatos o algo así, lo pido. Yo no tengo sueldo", afirmó Francisco.

Si el papa Francisco decide renunciar, sería la Iglesia católica la que asumiría sus gastos, tal como ocurrió con Benedicto XVI. Además, le proporcionaría una residencia dentro del Vaticano con todos los servicios y manutención cubiertos de por vida. Este sistema garantiza su bienestar en el retiro, aunque no es una pensión en el sentido tradicional.

Cuando Benedicto XVI renunció, el Vaticano le otorgó una pensión vitalicia, aunque nunca se confirmó la cifra de manera oficial. Sin embargo, algunos informes estiman que rondaba los u$s 2.700 (casi tres millones de pesos).

A pesar de este antecedente, algunos expertos consideran que con el estilo austero que viene manejando el papa Francisco es probable que no quiera recibir ningún tipo de pensión, más allá de que el Vaticano asuma sus gastos.

El papa Francisco expresó su gratitud a los fieles de todo el mundo por sus muestras de apoyo y oraciones: