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Durante más de cinco siglos, millones de personas crecieron con la idea de que Cristóbal Colón llegó a América a bordo de “las tres carabelas”: La Niña, La Pinta y La Santa María.
Sin embargo, investigaciones históricas y artículos especializados revelaron que esa versión no era del todo correcta ya que, aunque la expedición sí estuvo integrada por tres embarcaciones, solo dos eran carabelas verdaderas y la tercera pertenecía a otro tipo de nave mucho más grande.
Cómo eran realmente los barcos que llegaron a América en 1492
Cada una de las embarcaciones tenía funciones muy distintas dentro del viaje hacia América.
La expedición comandada por Cristóbal Colón partió el 3 de agosto de 1492 desde el Puerto de Palos de la Frontera, en Huelva, con tres embarcaciones. Pero la historia tradicional ocultó un detalle clave: la Santa María no era una carabela.
Según distintos estudios históricos, únicamente La Niña y La Pinta pertenecían realmente a ese tipo de embarcación ligera y veloz utilizada para exploraciones marítimas.
En cambio, la Santa María era una nao, un barco mucho más grande y pesado que funcionaba como buque insignia de la expedición.
Así eran los barcos de Cristóbal Colón
- La Niña: era una carabela ágil y rápida, ideal para maniobras en aguas desconocidas. Estaba comandada por Vicente Yáñez Pinzón y podía transportar entre 20 y 30 marineros.
- La Pinta: también era una carabela ligera preparada para exploraciones rápidas. Su capitán era Martín Alonso Pinzón y se destacaba por su velocidad durante la navegación.
- La Santa María: no era una carabela, sino una nao mucho más robusta y resistente. Allí viajaba Colón junto con gran parte de las provisiones y la tripulación principal, ya que estaba diseñada para soportar largas travesías oceánicas.
Los otros viajes de Cristóbal Colón a América
- Segundo viaje (1493-1496): regresó con 17 barcos y cerca de 1.400 hombres. Fue nombrado virrey y gobernador, pero su gestión estuvo marcada por conflictos, trabajos forzados y denuncias por esclavitud indígena. Incluso envió 500 esclavos a España, situación que generó fuertes tensiones con la Corona.
- Tercer viaje (1498): durante esta expedición descubrió accidentalmente la costa de Venezuela, aunque creyó que se trataba de una isla o parte de Asia. Al regresar a La Española encontró hambruna, enfermedades y rebeliones tanto de indígenas como de colonos españoles.
- Cuarto y último viaje (1502-1504): ya afectado por enfermedades como artritis, gota y malaria, Colón intentó hallar un paso hacia el océano Índico. Exploró zonas de Centroamérica como Honduras y Panamá, pero fracasó nuevamente. Terminó varado durante nueve meses en Jamaica con sus barcos destruidos y finalmente regresó a España.