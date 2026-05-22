La humanidad fue engañada | Cristobal Colón le mintió a todo el mundo y su llegada a América no fue en tres carabelas como se creía: así fue realmente Fuente: Archivo

Durante más de cinco siglos, millones de personas crecieron con la idea de que Cristóbal Colón llegó a América a bordo de “las tres carabelas”: La Niña, La Pinta y La Santa María.

Sin embargo, investigaciones históricas y artículos especializados revelaron que esa versión no era del todo correcta ya que, aunque la expedición sí estuvo integrada por tres embarcaciones, solo dos eran carabelas verdaderas y la tercera pertenecía a otro tipo de nave mucho más grande.

Cómo eran realmente los barcos que llegaron a América en 1492

Cada una de las embarcaciones tenía funciones muy distintas dentro del viaje hacia América.

La expedición comandada por Cristóbal Colón partió el 3 de agosto de 1492 desde el Puerto de Palos de la Frontera, en Huelva, con tres embarcaciones. Pero la historia tradicional ocultó un detalle clave: la Santa María no era una carabela.

La humanidad fue engañada | Cristobal Colón le mintió a todo el mundo y su llegada a América no fue en tres carabelas como se creía: así fue realmente Fuente: Archivo

Según distintos estudios históricos, únicamente La Niña y La Pinta pertenecían realmente a ese tipo de embarcación ligera y veloz utilizada para exploraciones marítimas.

En cambio, la Santa María era una nao, un barco mucho más grande y pesado que funcionaba como buque insignia de la expedición.

Así eran los barcos de Cristóbal Colón

La Niña: era una carabela ágil y rápida, ideal para maniobras en aguas desconocidas. Estaba comandada por Vicente Yáñez Pinzón y podía transportar entre 20 y 30 marineros.

La Pinta: también era una carabela ligera preparada para exploraciones rápidas. Su capitán era Martín Alonso Pinzón y se destacaba por su velocidad durante la navegación.

La Santa María: no era una carabela, sino una nao mucho más robusta y resistente. Allí viajaba Colón junto con gran parte de las provisiones y la tripulación principal, ya que estaba diseñada para soportar largas travesías oceánicas.

La humanidad fue engañada | Cristobal Colón le mintió a todo el mundo y su llegada a América no fue en tres carabelas como se creía: así fue realmente Fuente: Archivo Wikipedia

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