Oscar González Oro, conocido popularmente como “El Negro”, murió este viernes a los 74 años. Desde hace un tiempo que estaba instalado en Uruguay y tras su fallecimiento, sus frases sobre el valor de la vida tomaron una relevancia mucho mayor.

De hecho, en el mes de abril de este año el periodista e histórico conductor de radio había realizado un posteo en su cuenta de Instagram que llamó la atención de sus seguidores, en donde escribió que “sentía estar viviendo un largo adiós”.

La frase de Oscar González Oro sobre su vida

Si bien “El Negro” se había apartado de los medios de comunicación en el año 2021, siempre se mantuvo en contacto con el público a través de las redes sociales.

Allí compartía diferentes reflexiones sobre su vida y una frase en particular captó el centro de la atención: “Siento que estoy viviendo un largo adiós. Pero es un adiós placentero, en paz. Me voy a ir cumplido”, escribió el 28 de abril de este año.

Las palabras de Oscar González Oro causaron una gran repercusión entre el público, que siempre le demostró su afecto.

No obstante, el propio periodista remarcaba en sus frases que se sentía bien, agradecido y feliz, aun sabiendo que, quizás, el final podría acercarse.

Sin embargo, esa no fue la única vez que habló al respecto. De hecho, en 2023 había realizado una publicación similar en la que expresó: “Siento que el final se acerca. Y no me arrepiento de nada. Vida hermosa y seguramente adiós hermoso. Si me voy, me voy entero”, relató en aquel momento.

González Oro, un ícono de la radiofonía argentina

Si se habla de radio, Oscar González Oro es, sin lugar a duda, una de las figuras más emblemáticas. Durante su carrera estuvo al frente de programas emblemáticos como “El oro y el moro”, el cual se mantuvo durante más de una década al aire.

Además, participó en “Polémica en el bar”, “Los unos y los otros” y “Nosotros a la mañana”, cuyos ciclos televisivos dejaron su huella en los medios de comunicación.

A los 74 años, Oscar González Oro falleció luego de una vida atravesada por el micrófono, la conexión con sus oyentes y el aire de la radio.