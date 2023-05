La ex de Alexis Mac Allister rompió el silencio: ¿Qué dijo Camila Mayan sobre el supuesto engaño con su amiga? 

Camila Mayán, la ex de Alexis Mac Allister, rompió el silencio, luego de que el futbolista comenzará una relación con su mejor amiga, Ailén Cova, a pocos días de oficializar su separación.



Tras alzarse con la Copa del mundo en Qatar 2023, el mediocampista de la Selección argentina terminó su noviazgo con la joven de 24 años en diciembre. Sin embargo, el escándalo mayor se reveló una vez que salió a la luz el vínculo que lo unió con su flamante pareja.

Argentina, el rival más caro del mundo: la exorbitante cifra que cobra la AFA por cada amistoso de la Selección

Camila Homs se olvida de Rodrigo De Paul y se muestra con otro jugador de Selección

El futbolista de la Premier League de Inglaterra inició una historia de amor con Ailén, una íntima amiga de toda la vida. Acto seguido, la joven se mudó con él y no ocultaron el romance, lo que significó un fuerte golpe para su ex.

La nueva novia de Alexis Mac Allister.

¿Qué dijo Camila Mayan sobre la separación con Alexis Mac Allister?



En diálogo con Intrusos del Espectáculo, la influencer habló por primera vez sobre la separación: "Fue raro y difícil, no me esperaba llegar y ver noticias sobre mi. Fue bastante fuerte, pero hay que pasarlo" .

Luego, aseguró que por el momento sigue "soltera" . " Si se da, buenísimo y si no se da también. Hoy mi prioridad es estar bien" , explicó Mayan, con respecto a si busca una nueva pareja.

Camila Mayan, ex novia de Alexis Mac Allister.

También confesó que "una tarda en recuperarse", aunque remarcó que hoy está "más entera" después de la situación. "Es constantemente seguir creciendo. Creo que se puede estar bien y no estar bien al mismo tiempo".

"No seguimos en contacto. Todo es difícil, pero bueno. No me voy a meter en detalles de otro, pero me sorprendo bastante", dijo, sobre la nueva relación del ex Boca con Cova.