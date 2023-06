La dura confesión de la hija de Piñón Fijo que expone el lado más siniestro del animador

A un año del escándalo familiar, Sol "Fijo", la hija mayor de Piñón Fijo, rompió el silencio y habló sobre el conflicto que mantuvo con su padre. "No me quedó más remedio", lamentó.



En una entrevista con Juan Etchegoyen, la artista infantil habló del dolor que le generaron las disputas con su papá, pero sostuvo que fue él quien inició la pelea en las redes sociales.

"Ya hablé, no quise hacerlo en su momento pero no me quedó más remedio. Nunca quise exponerme desde ese lugar" , aclaró y cuestionó a quienes creen que se aprovecharon del escándalo para formar su carrera.



El dolor tras la pelea de Solcito con Piñón Fijo



Frente a la consulta de Mitre Live, la joven manifestó: "No quiero ahondar en esos temas tristes, perdón pero no quiero hablar, siempre quise que esté puertas para adentro y me tuve que exponer y no me gustó" .

En este sentido, aseguró que su madre y su hijo la estaban viendo, por lo que no quería profundizar en la polémica, aunque confesó que ellos son quienes la "sostienen y apoyan" después del escándalo.

Piñón Fijo junto a su hija Solcito.

"Es en lo que me refugio todos los días. En Germán mi pareja, en mis hijos, y en el equipo de trabajo que tengo. Me siento muy orgullosa de la familia que construí" , sentenció.

¿Cómo fue la pelea familiar de Piñón Fijo?



Todo inició cuando Piñón Fijo compartió una foto de su nieta Luna, con un mensaje que daba a entender que su hija no la dejaba verlo.

En consecuencia, la joven lanzó una tensa publicación contra su padre para "dar luz y claridad a lo sucedido". Allí cuestionó el "dañino uso" de la fotografía de su fija y sostuvo que en ese acto "le otorgó más importancia a sus intereses por sobre los de sus nietos e hijos".

El conflicto familiar de Piñón Fijo.

"Hace 8 meses que no veo a mi padre porque está desaparecido de nuestras vidas después del último de tantos maltratos. Y fue el último porque me anime a poner límite a las humillaciones crónicas después de 35 años" , denunció.