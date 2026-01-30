La carrera que más conviene estudiar: hay trabajo asegurado y está entre las mejor pagadas. Foto: Shutterstock

En un mercado cada vez más exigente, elegir una carrera con alta demanda, salida laboral rápida y buena remuneración es clave para asegurar un futuro profesional estable.

Justamente, existe una opción que cuenta con todas estas condiciones, puede estudiarse de forma gratuita y es cada vez más elegida por los ingresantes nuevos.

¿Cuál es la carrera que más conviene estudiar?

La biotecnología se posiciona como una de las opciones más prometedoras para 2026 en Argentina, especialmente por su fuerte vínculo con el sector salud, pero también con industria, ambiente y tecnología.

Esta disciplina combina biología avanzada con herramientas de ingeniería, permitiendo no solo entender procesos biológicos, sino diseñar, escalar y producir soluciones a gran escala.

A diferencia de carreras más tradicionales como Bioquímica (más orientada a análisis clínicos) o Biología (descriptiva), el ingeniero en biotecnología desarrolla y optimiza productos innovadores.

¿Cómo se aplica esta carrera y en qué puestos se puede trabajar?

Los conocimientos de la biotecnología son clave para la vida cotidiana y no muchos lo notan. Algunos ejemplos cotidianos son:

Producción de insulina y vacunas modernas

Alimentos sin lactosa o con mejor valor nutricional

Detergentes enzimáticos y productos sustentables

Terapias para enfermedades genéticas y crónicas

Biocombustibles y soluciones de remediación ambiental.

De esta manera, un biotecnólogo puede trabajar en diferentes áreas, lo cual lo hace una carrera de rápida salida laboral:

Industria farmacéutica

Laboratorios de diagnóstico

Industria alimenticia

Química y energías renovables

Investigación académica

Startups de biotech y medio ambiente.

¿Cuánto ganan los biotecnológos en Argentina?

De acuerdo a las estimaciones del sitio Glassdoor, el sueldo de un biotecnólogo dependerá de su experiencia y el sector en que trabajen, siendo el área clínica en donde mejores promedios hay:

Analistas en biotecnología senior: reportes de hasta $ 2.400.000 por mes

Técnicos en biotecnología: promedios de $ 1.400.000 y $ 1.600.000.

¿Dónde puedo estudiar esta carrera y cuánto dura?

Guillermo Durán, decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEyN) de la UBA, explicó a la Agencia CyTA-Leloir que la licenciatura en biotecnología tiene una duración de 4 años y medio, con 3300 horas de carga horaria. Durante ese lapso, tendrán un año de CBC junto a tres de ciclo troncal y medio de orientación.

Existen diferentes opciones de universidades públicas y privadas que ofrecen la carrera, por lo que dependerá del presupuesto de cada estudiante: