La bruja de Menem tiró una complicada predicción para el año que viene

Azucena Agüero Blanch, conocida como "La bruja de Menem", ganó notoriedad debido a su estrecha relación con el ex presidente de Argentina, Carlos Saúl Menem.

" Yo fui amante de Carlos Menem, viaje por todo el mundo, tuve dos maridos legales. Fui la única bruja que fue tapa del The New York Times ", aseguró en una entrevista exclusiva con MDZ Radio.

En el pasado, Agüero Blanch lanzó profecías que hicieron eco en la sociedad. Según sus seguidores, anticipó que la Argentina se coronaría campeona del mundo en el Mundial de Futbol de Qatar 2022.

Ahora, lanzó una nueva e inquietante predicción para 2024.

Fuente: Los Andes/Orlando Pelichotti

La predicción de la "Bruja de Menem" para la Argentina en 2024

En diálogo con el medio mendocino, Azucena anticipó qué pasará con la Argentina en 2024.

" Va a resurgir astrológicamente. Independientemente de eso, si cada uno de nosotros pone su granito de arena, vamos a hacer un país brutal, próspero, con alegría y felicidad ", vaticinó.

En este sentido, expresó su descontento con la "actitud de muchos políticos" y la falta de un mensaje constructivo.

" La mayoría de los políticos son soberbios, el mensaje no sirve para nada porque solamente hablan mal del otro personaje, así no llegamos a nada ", cuestionó.

¿Qué dijo sobre el amor y la salud Azucena Agüero Blanch?

En relación con el dinero y la salud, Agüero Blanch fue enfática: "Para mí, el dinero es muy importante".

"Todo el mundo debe ser millonario, porque con el dinero tienes buena salud. El dinero es el más poderoso de todos, y no importa el signo astrológico de una persona, lo importante es cómo te desenvuelves para lograr el éxito en tu vida. Yo soy de Tauro, y desde que nací hasta ahora, que tengo 72 años, me ha ido espectacular. Pero eso se debe a que estudié y trabajé mucho. No solo soy la bruja número uno a nivel mundial, sino que también soy artista plástica", amplió.

También reflexionó sobre las relaciones humanas en la actualidad: " Hoy en día, nadie dice 'te amo'. Todas las personas están muy rígidas. Si no modificas toda tu historia, nunca vas a lograr el éxito en nada. Hay que seducir a todo el mundo, porque de eso vives, de eso dependen los contratos y las ganas de vivir, la energía ".

¿Cómo fue su relación con Carlos Saúl Menem?





Azucena Agüero Blanch conoció a Carlos Saúl Menem cuando el expresidente aún era gobernador de La Rioja.

El exmandatario visitó la ciudad de Mendoza, lugar de residencia de la artista. Fue allí cuando en una exposición de arte tuvieron su primer encuentro.

En su entrevista con El Grito del Sur, contó: " Los dos estábamos separados y él me levantó. No sabía que yo era bruja, me conoció como artista plástica y cuando se enteró de esa historia enloqueció conmigo ".

Según relató, al inicio le envió un cuadro que guardaba un presagio en el reverso: "Usted va a ser el próximo presidente de la Argentina".

"Yo lo asesoré en absolutamente todo. Desde que nos conocimos, que tuvimos una relación afectiva que duró siete años, pero después también lo asesoré por el resto de su vida" , aseguró.

La fama de "La bruja de Menem" se originó después de que un artículo sobre ella se publicara en el New York Times. Según sus declaraciones, colaboró en la resolución de casos criminales y ofreció consejos en decisiones políticas, incluso en la elección de personas para ocupar cargos en el gabinete.