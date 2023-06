Las 4 predicciones más escalofriantes de Rasputín: quién fue este personaje y qué presagios se están cumpliendo

Grigori Yefimovich Rasputín fue un místico y profeta, con gran influencia en la dinastía Romanov de Rusia, previo a la revolución de los Mencheviques y Bolcheviques .

De la misma forma que Nostradamus, Rasputín tuvo ciertas visiones aterradores de cara al futuro . Muchas de ellas se cumplieron como el vaticinio de su propia muerte y otras están en camino a cumplirse como el fin del mundo.

Más allá de su sabiduría como profeta , el hombre que supo trabajar como consejero del último zar Nicolás II de Rusia era analfabeta. No tuvo educación formal, pero sí aprendió sobre las lecturas teológicas.

Sin embargo , a pesar de las intenciones de los monjes del monasterio de Verjoturie , Rasputín nunca quiso ser sacerdote. "Hay que estudiar mucho, meditar con mucha concentración. Mis pensamientos son como pájaros del cielo, van de un lado a otro sin que yo pueda impedírselo ", expresó.

Grigori Rasputín: ¿qué predicciones se cumplieron?

El consejero ruso vaticinó una serie de hechos, los cuales están relacionados con las acciones revolucionarias en Rusia, clonación en inseminación artificial y su propia muerte .

1. Revolución Rusa

El 7 de noviembre de 1917 se produjo la caída del régimen zarista , dando inicio a una nueva era en Rusia - revolución entre Mencheviques y Bolcheviques -.

" No tendrán paz los vivos y no tendrán paz tampoco los muertos . Tres lunas después de mi muerte, veré de nuevo la luz, y la luz se convertirá en fuego", anticipó.

"Será entonces cuando la muerte volará libremente en el cielo y se posará también sobre la familia imperial. Pasarán veinticinco años y la muerte volverá de nuevo a volar... Pasarán más años y la muerte, de nuevo, volará", enfatizó.

2. Corrupción por la Revolución en Rusia

Tras el fin del zarismo en Rusia, el profeta aseguró que "toda revolución pretende romper las cadenas de la esclavitud, pero una vez rotas, ya están preparadas otras cadenas" .

"Siempre se impondrá el más artero, el más astuto y, a menudo, el más corrupto. El hombre será siempre esclavo" , afirmó.

3. Clonación

Según explicó Rasputín, "el útero de la mujer será como la tierra de los ríos; estériles serán ambos. "Y ello será incluso una gracia, porque el útero no estéril y la tierra no estéril parirán monstruos", vaticinó.

" En este tiempo, el hombre, criatura de dios, se convertirá en criatura de la ciencia . El útero materno será comercializado , como se comercializa la carne de los bovinos", sentenció.

Muerte de Rasputín

El propio místico vaticinó el día de su propia muerte . En ese sentido, le hizo una petición al último zar de Rusia.

" Siento que debo morir antes del año . Quiero hacer presente, no obstante, al pueblo ruso, al padre, a la madre de Rusia y a los muchachos, que, si yo soy asesinado por comunes asesinos, y especialmente por mis hermanos aldeanos rusos, tú, zar de Rusia, no tengas miedo, permanece en tu trono, gobierna y no temas por tus hijos, porque reinarán por otros cien o más años ", explicó en aquel entonces.

Su muerte se dio el 29 de diciembre de 1916, un año antes del inicio de la Revolución en Rusia. "¡Rogar, rogar, sed fuertes, pensad en vuestra bendita familia".

La próxima predicción de Rasputín: ¿se viene el fin del mundo?

Grigori Rasputín predijo cómo será el fin del mundo. Diversos sucesos que marcó el vidente se están haciendo realidad y la preocupación a nivel mundial crece a pasos agigantados.

"El aire que hoy desciende a nuestros pulmones para llevar la vida, llevará un día la muerte. Y llegará el día en que no habrá montaña ni colina; no habrá mar ni lago que no sean envueltos por el hálito fétido de la muerte", predijo.

Además, agregó: "Y todos los hombres respirarán la muerte, y todos los hombres morirán a causa de los venenos suspendidos en el aire", detalló.



Además, el fin de la vida humana en el planeta Tierra también afectará a las plantas. "Enfermarán las plantas y morirán una tras otra. Los bosques se convertirán en un enorme cementerio, y entre los árboles secos vagarán sin rumbo hombres aturdidos y envenenados por las lluvias venenosas".