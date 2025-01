L-Gante reveló cómo fue su reencuentro con Wanda Nara: "Hubo unas c..."

Wanda Nara volvió a prender la llama de su ex relación con el músico Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante , y fue a verlo mientras él daba una presentación en la localidad de Don Torcuato . Las imágenes del encuentro se viralizaron en redes sociales y se especula que hayan retomado su relación.

El referente RKT habló sobre su reencuentro con Intrusos, desde un móvil en Mar del Plata , y admitió extrañar a su ex pareja.

"Tuve un reencuentro cuando me fue a ver a un show en zona norte. Yo ando bien, tener un momento de buen trato, nos extrañamos, unas caricitas... Bien", reveló el músico sobre lo sucedido en el fin de semana.

Elián sorprendió con sus declaraciones, al asegurar que "nunca se perdió nada" porque "la llama sigue encendida", simplemente "necesitaba relajar un poco" de lo que fue la batalla mediática entre Wanda e Icardi : "En lo familiar no me gusta meterme. Le deseo lo mejor, si se crean parejas nuevas que sean fuertes. Yo en la mía mientras tanto".

Wanda Nara

Sobre Wanda, el cantante confesó: "La veo bien, relax y bastante despierta, disfrutando de sus hijos".

Y se refirió al futuro de su relación: "De a poquito nos vamos asomando con lo nuestro. Sé que el vínculo nuestro es bastante fuerte y para romper se necesita un gran problema o algo mayor. No nos vamos a pelear por boludeces".