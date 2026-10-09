El aire acondicionado del auto necesita mantenimiento, pero no necesariamente una recarga periódica de gas refrigerante.

Juanjo Jiménez, mecánico y creador de contenido en TikTok bajo la cuenta @jcautomotivetop, donde tiene 36.000 seguidores, explicó por qué el sistema debería conservar el mismo gas durante toda la vida útil del vehículo y qué hacer cuando deja de funcionar correctamente.

Juanjo Jiménez explicó por qué no hay que recargar el gas del aire acondicionado

En un video publicado en TikTok, Jiménez cuestionó la creencia de que el aire acondicionado del auto necesita una recarga de gas cada cierto tiempo.

“Básicamente, todo aire acondicionado de todo coche tiene que salir de fábrica con un gas y teóricamente hasta el final de sus días tiene que aguantar con ese mismo gas”, explicó.

El mecánico señaló que, en algunos casos, el refrigerante se pierde de forma gradual. Sin embargo, sostuvo que no alcanza con volver a cargarlo, sino que también hay que reparar el origen de la pérdida.

“La gran mayoría de casos poco a poco se va ese gas y ¿qué es lo que pasa? Hay que recargarlo, pero bueno, seamos buenos. Hay que también reparar esa fuga”, afirmó.

Por eso, si el aire acondicionado deja de enfriar y necesita una recarga, recomendó revisar el sistema para detectar posibles fugas.

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Qué mantenimiento se le puede hacer al aire acondicionado del auto

Jiménez aclaró que, aunque el sistema no debería necesitar recargas periódicas, sí se le puede hacer mantenimiento.

“¿Pero se le puede hacer mantenimiento al aire acondicionado de tu coche? Pues claro que sí se le puede hacer un mantenimiento”, sostuvo.

Entre los procedimientos que mencionó están retirar el gas del circuito, hacer un vacío para eliminar la humedad y cambiar el aceite del compresor cuando corresponda.

“Lo que se puede hacer es sacar el gas del circuito, hacerle un vacío porque ese vacío va a provocar, si entendemos un poco de física, que se evapore la humedad que hay en el interior”, explicó.

Después, detalló cómo continúa el procedimiento: “Volvemos a poner aceite nuevo, ponemos una carga después de haber hecho el vacío que he comentado antes y a funcionar”.

Estas tareas deben realizarse cuando corresponda, según el estado del sistema y las indicaciones del fabricante.

Qué hacer si el aire acondicionado del auto no funciona

Jiménez recomendó acudir a un taller cuando el aire acondicionado deja de funcionar, en lugar de esperar a que llegue el verano o a que el problema empeore.

“ Por cierto, si el aire acondicionado de tu coche no va, date prisa y ve a tu taller más cercano, no te esperes hasta el último momento, que los talleres con este tema estamos a tope ”, advirtió.

Si el sistema pierde gas, es importante detectar y reparar la fuga antes de realizar una nueva carga. De lo contrario, el refrigerante puede volver a perderse y el problema persistirá.

La revisión permitirá determinar qué necesita el vehículo y evitar una recarga innecesaria cuando la falla tiene otro origen.