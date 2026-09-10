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El pronóstico del tiempo para Córdoba anticipa varias jornadas de lluvias acompañadas por un derrumbe térmico hasta 1° en algunas localidades.

Las condiciones climáticas comenzarán a complicarse durante el jueves 10 por el ingreso de un sistema de tormentas que se mantendrá hasta el sábado 12.

Las precipitaciones serán constantes y estarán acompañadas por actividad eléctrica. El descenso en las temperaturas podría generar caída de granizo, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) aconsejó tomar medidas preventivas.

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Cómo estará el clima en Córdoba según el SMN

Las primeras lluvias pronosticadas comenzarán a llegar durante la tarde del jueves 10 afectando tanto el área metropolitana como las localidades aledañas. Durante esta fecha la temperatura oscilará entre los 6° y los 24° con cielo parcialmente nublado.

Durante la mañana del viernes 11 los chubascos aislados se convertirán en lluvias más intensas. Las zonas más afectadas serán la ciudad, Alta Gracia, Villa General Belgrano, La Cumbrecita, Mina Clavero y Cruz del Eje.

Ingresa una ola de frío extremo esta segunda semana de septiembre: tormentas con granizo, temperaturas de 1° y vientos de 50 kilómetros por hora en Córdoba.
Ingresa una ola de frío extremo esta segunda semana de septiembre: tormentas con granizo, temperaturas de 1° y vientos de 50 kilómetros por hora en Córdoba.Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

El sábado 12 habrá un derrumbe térmico de hasta 1° en las localidades cercanas a la provincia de San Luis. Para esta jornada hay una alerta de granizo en La Cumbrecita, Villa Carlos Paz y Cosquín. La actividad eléctrica será constante potenciada por vientos de hasta 50 kilómetros por hora.

Dónde hay alerta por granizo en Córdoba

La alerta por granizo para el sábado 12 de septiembre es para las localidades ubicadas al suroeste de Córdoba Capital como Cosquín, Villa Carlos Paz y La Cumbrecita.

En estas zonas las temperaturas oscilarán entre los 1° y 7°, por lo que el SMN recomienda tomar ciertas precauciones:

  • Salir con varias capaz de abrigo
  • Conducir con cuidado por las rutas.
  • Retirar objetos que puedan ser dañados por el viento.
  • Revisar periódicamente el pronóstico.

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Cómo seguirá el tiempo en la ciudad de Córdoba

El clima en Córdoba se desarrollará de la siguiente manera en la semana:

  • Jueves 10: lluvias con mínimas de 18° y máximas de 24 con cielo nublado.
  • Viernes 11: ingresan ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora que acompañarán las precipitaciones.
  • Sábado 12: continuarán las lluvias, pero con chubascos aislados. Habrá un derrumbe en las temperaturas hasta los 8°.
  • Domingo 13: comenzarán a mejorar las condiciones con cielo parcialmente despejado, pero la máxima se ubicará en 11°.