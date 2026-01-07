Desde el Gobierno de la Ciudad informaron que inaugurarán un nuevo sistema de transporte público que unirá el norte y el sur de la Capital. El innovador servicio permitirá aliviar el infernal tráfico al circular por carriles exclusivos.

Cómo será el nuevo transporte público de la Ciudad de Buenos Aires

La administración porteña informó que durante el corriente año comenzará a operar el Trambus T1, un sistema eléctrico que conectará barrios claves. Se trata del primer ramal de una red de autobuses eléctricos que circulará desde Aeroparque hasta Nueva Pompeya.

Su principal objetivo es reducir los tiempos de viaje desde el sur y el norte de la Ciudad. Este trayecto puede superar los 90 minutos y con los nuevos buses se espera un recorrido menor a una hora por sus paradas espaciadas cada 500 metros.

Durante las horas pico, tendrán una frecuencia estimada de cuatro minutos para garantizar que todos los pasajeros accedan al servicio. El Trambus T1 conectará de forma directa con las líneas A, B, D, E y H del Subte, los ferrocarriles Mitre, San Martín, Sarmiento y Belgrano Sur, y los corredores de Metrobús del Sur y Juan B. Justo.

Cuáles son las principales características del Trambus

El nuevo sistema de la Ciudad tendrá las siguientes características:

Unidades eléctricas, silenciosas y de bajo impacto ambiental.

Carril exclusivo para garantizar mayor velocidad comercial.

Sistema de semáforos inteligentes con “onda verde”, que prioriza el paso del Trambus.

Autonomía de hasta 270 kilómetros por carga

Tarifa integrada con el Subte y descuento automático en combinaciones.

Cuál será el recorrido del Trambús

El nuevo transporte público de la Ciudad cruzará los siguientes barrios:

Nueva Pompeya

Parque Patricios

Boedo

Parque Chacabuco

Almagro

Caballito

Villa Crespo

Palermo

De esta manera, evitará pasar por el centro porteño para evitar el tráfico. El proyecto contempla la construcción de al menos 11 estaciones.