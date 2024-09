Horóscopo: signo por signo, las predicciones astrológicas para la semana del 16 al 22 de septiembre, que tiene una Luna Llena y eclipse

En esta noticia Aries

Las predicciones semanales del horóscopo para la semana del lunes 16 de septiembre al domingo 22 de septiembre están influenciadas por la llegada de la Luna Llena y el eclipse lunar.

Los 12 signos del zodíaco pueden influir en distintas áreas de la vida debido a las posiciones de los astros. En los próximos 7 días, cada signo experimentará desafíos y oportunidades en el amor, el trabajo y la salud, según el portal Horóscopo Negro.

Aries

Esta semana, Aries, te toca enfocarte en buscar esa paz interior que tanto necesitás. Aunque tu energía es intensa, es fundamental que te detengas un poco y respires durante la Luna Llena. No permitas que las preocupaciones te desborden.

En lugar de darle mil vueltas a las cosas, mejor ocupate en actividades que te distraigan y te mantengan en movimiento. El deporte será tu aliado para liberar tensiones. Tené en cuenta que viene un cambio importante: mudanza, viaje o una etapa nueva en el eclipse lunar .

Tauro

Tauro, esta semana puede que te sientas un poco traicionado por personas cercanas. Aunque lo intuías, el golpe igual duele. Tenés que confiar en tus instintos, que nunca fallan, y no permitir que nadie te manipule.

Esta semana, dejá ir lo que no te hace bien y abrí la puerta a nuevas oportunidades. No descartes sorpresas agradables, incluso cuando parezca que todo está perdido.

Los taurinos tienen una intuición natural que rara vez falla, por eso es importante que esta semana sigan su voz interior para evitar caer en manipulaciones o malas decisiones (Fuente: Pixabay)

Géminis

Géminis, sabés muy bien lo que querés en la vida, pero a veces te dejás llevar por la incertidumbre cuando alguien aparece en tu camino. Esta semana tenés que mantenerte firme y recordá que las decisiones que tomes deben ser para tu propio bienestar.

Es el momento de enfocarte en tus objetivos y no perder tiempo en situaciones o personas que no te suman. No postergues más lo que sabés que te hará feliz. Tenés todo para lograrlo, pero primero tenés que actuar.

Cáncer

Cáncer, esta semana es clave que estés alerta. Sabés que a veces das más de lo que recibís, y hay quienes pueden aprovecharse de tu generosidad. No te dejes llevar por la confianza ciega, prestá atención a quienes realmente valoran tu ayuda.

Las predicciones del portal especializado indica que esta semana es ideal para:

Ponerte a vos primero, sin culpas ni dudas.

Recordar que no todo el mundo tiene las mismas buenas intenciones que vos.

Tomar decisiones con la cabeza fría y no permitir que las malas energías te afecten. Si lo hacés, verás que todo fluirá mejor.

Leo

Leo, venís con una carga de estrés emocional fuerte, y es hora de que tomes un respiro. Sabés que podés lograr todo lo que te propongas, pero no sos una máquina. Permitite un momento de desconexión, y no te presiones tanto.

A veces le das todo a alguien o a algo, y no siempre recibís lo mismo. Esta semana poné tu foco en vos, valorate más y no entregues todo de inmediato. Quien quiera acompañarte, que lo demuestre. Es tu momento de brillar, no lo desaproveches.

Virgo

Virgo, esta semana vas a notar que, aunque el camino es difícil, estás avanzando a paso firme. No te preocupes por los pequeños tropiezos, lo importante es que no pierdas de vista tus metas. Seguí confiando en vos mismo y dejá de cuestionarte tanto.

Estás en un momento de renovación personal, así que permitite disfrutar de lo que la vida te ofrece. Pronto llegarán cambios inesperados, pero no te asustes, serán positivos y te llevarán a donde siempre quisiste estar.

Virgo, aunque el camino sea complicado, estás avanzando con firmeza. Lo importante es que sigas enfocado en tus metas y no te dejes distraer por los pequeños obstáculos (Fuente: Pixabay)

Libra

Esta semana, Libra, tenés que centrarte de verdad en tus propios objetivos. A veces, por querer agradar a los demás, te olvidás de lo que realmente querés. Pero ahora es momento de priorizarte, de perseguir tus metas sin distracciones.

Esta semana de eclipse lunar no permitas que las influencias externas te saquen de tu camino. Si te mantenés enfocado, vas a alcanzar todo lo que te propongas. Además, la suerte está de tu lado estos 7 días, así que aprovechá cada oportunidad que se te presente y no dudes de vos mismo.

Escorpio

Escorpio, vos sabés bien que no sos la misma persona que eras hace un tiempo. Creciste y ahora es momento de mirar hacia adelante con confianza.

Esta semana, vas a sentir que estás más fuerte y preparado para enfrentar cualquier desafío. Ponete nuevas metas y no tengas miedo de lo que viene, porque te esperan cosas grandes. Proyectá lo que querés y mantenete firme en tus decisiones.

Sagitario

Sagitario, esta semana es clave que aceptes que no todos actúan como vos. Puede que te sientas decepcionado por la actitud de alguien cercano, pero no podés cambiar a los demás. Enfocate en lo positivo, en todo lo que lograste y en lo que está por venir.

Si bien a veces te cuesta soltar ciertas situaciones, sabés que es lo mejor para tu crecimiento. Rodeate de personas que te valoren y dejá atrás lo que no te suma. La felicidad está en tus manos, solo tenés que buscarla.

Capricornio

Capricornio, esta semana vas a sentir que estás más cerca de tus metas. Trabajaste duro, y aunque a veces parezca que las cosas no avanzan, pronto vas a ver los frutos de tu esfuerzo. No te desanimes si los resultados no llegan de inmediato, lo importante es que sigas adelante con determinación.

El horóscopo dice que aproveches esta semana para:

Planificar tus próximos pasos.

No dejar que el miedo al fracaso te detenga.

Acuario

Acuario, esta semana vas a tener la oportunidad de reconectar con personas importantes en tu vida. Aprovechá estos momentos para fortalecer lazos y aclarar cualquier malentendido que pueda haber surgido.

Estás en un momento de gran energía, y eso te ayudará a solucionar conflictos pendientes. Recordá que no siempre tenés que hacerlo todo solo, dejate ayudar y escuchá a los que te rodean. Si aprendés a delegar y a confiar en los demás, las cosas fluirán mucho mejor.

Piscis

Piscis, esta semana sentís una necesidad de introspección, de analizar lo que te rodea y lo que realmente querés. Es un buen momento para dedicarte tiempo a vos mismo y pensar en cómo podés mejorar tu bienestar emocional.

No te apures en tomar decisiones importantes, tomate el tiempo necesario para reflexionar. A veces, las respuestas que buscás están más cerca de lo que pensás, solo tenés que dejar que las cosas fluyan naturalmente.