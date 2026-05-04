El horóscopo es una de las recursos más prácticos para desvelar cómo influirán las energías que aparecen de la alineación planetaria y la posición de las estrellas en cada signo del zodíaco. Por ese motivo, es importante saber la predicción para las personas de Libra sobre cómo les irá en el amor, el trabajo y la salud durante este lunes, 4 de mayo de 2026. Para Libra, la vitalidad y la voluntad podrían entrar en tensión con el mundo afectivo; es oportuno comprobar la armonía entre metas y sentimientos. Una nota emocional atravesará la jornada; comprensión y flexibilidad ayudarán a preservar el equilibrio. Libra, en el trabajo este 2026-05-04 podrías notar tensión entre tu empuje y tu mundo emocional; revisa si tus metas profesionales están alineadas con lo que sientes. Con comprensión y flexibilidad para ajustar prioridades y negociar, evitarás fricciones y encauzarás tu energía hacia decisiones más equilibradas y productivas. En el amor, Libra sentirá un tironeo entre lo que desea y lo que siente; el día pide alinear objetivos y emociones. Con honestidad, escucha y flexibilidad, evitarán malentendidos y podrán transformar la tensión en acuerdos afectuosos. Hoy serán especialmente compatibles con Géminis, cuyo ingenio y adaptabilidad facilitan el diálogo y la comprensión mutua. Juntos encontrarán el punto medio ideal y avanzarán sin fricciones. Para Libra, sus números de la suerte son 90, 41, 45 y 51 y pueden servir para elegir fechas, tomar decisiones o tentar la suerte en juegos de azar. Libra, cuida tu bienestar revisando si tus metas concuerdan con lo que sientes: practica respiración profunda o una caminata consciente y ajusta tu rutina con flexibilidad y amabilidad hacia ti mismo.