El horóscopo es una de las recursos más prácticos para desvelar cómo influirán las energías que se manifiestan de la alineación planetaria y la posición de las estrellas en cada signo del zodíaco. Por ese motivo, es importante saber la predicción para las personas de Leo sobre cómo les irá en el amor, el trabajo y la salud durante este lunes, 4 de mayo de 2026. Para Leo, el clima afectivo promete brillo y apertura: pueden gestarse grandes avances hoy o más adelante, inaugurando una etapa cálida y esperanzadora. La sensación de ser valorado dará impulso y confianza sin necesidad de forzar nada. El equilibrio será clave: disfrutar del afecto y, a la vez, mantener los pies en la tierra. La paciencia y la claridad emocional permitirán que lo valioso crezca a su ritmo. Leo, este 2026-05-04 el impulso emocional favorecerá tu desempeño laboral: te sentirás más seguro y carismático, ideal para proponer ideas y fortalecer alianzas. Podría abrirse una etapa profesional ilusionante con oportunidades de crecimiento, siempre que mantengas los pies en la tierra: organiza prioridades, mide promesas y respalda tu entusiasmo con resultados concretos. Leo, en el amor sucederán grandes cosas: hoy podrías sentir que se abre una nueva etapa luminosa; si estás en pareja, se renueva la chispa con gestos sinceros y si estás soltero, una conexión inesperada podría entusiasmarte. Tu compatibilidad más alta del día es con Sagitario: su energía de fuego acompasa tu entusiasmo y favorece encuentros espontáneos, planes divertidos y un impulso optimista para esta etapa maravillosa. Los números de la suerte de Leo son "25, 78, 62, 84" y pueden ayudarles a elegir fechas, tomar decisiones y tentar la suerte. Leo: Aunque el amor te eleve, mantén los pies en la tierra con autocuidado sencillo: buen sueño, hidratación y 10 minutos de respiración o caminata consciente para equilibrar mente y cuerpo.