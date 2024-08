Horóscopo: signo por signo, las predicciones astrológicas para la semana del 12 al 18 de agosto

En esta noticia Aries

El horóscopo trae, como cada semana, nuevas revelaciones para cada signo del zodíaco. Desde el 12 hasta el 18 de agosto, las predicciones astrológicas ofrecen una guía sobre lo que podés esperar en áreas clave de tu vida.

Conocé todas las predicciones para cada uno de los signos del zodíaco. Los especialistas del Horóscopo Negro revelaron cómo los astros impactarán en distintos ámbitos de la vida, incluyendo el amor y las relaciones.



Aries

Aries, esta semana tenés que empezar a considerar seriamente la idea de frenar un poco. Es momento de desconectarte, poner tu teléfono en modo avión y olvidarte del ruido externo. En el amor, alguien del pasado podría intentar volver a tu vida. Con Mercurio retrógrado, no es extraño que esto suceda, así que no te sorprendas.



Tauro

Tauro, esta semana te vas a dar cuenta de que esas "señales" que sentías son en realidad ansiedad y miedo a perder lo que tenés. En el trabajo, es posible que te sientas un poco bloqueado, ya que las promesas que te hicieron no se están cumpliendo como esperabas.



Tauro deberá enfocarse en su energía, sin dejar que la mala vibra de los demás lo afecte durante esta semana. (Foto: Pixabay)

Géminis

Mercurio retrógrado te está afectando mucho, llevándote a una crisis existencial intensa. Estás considerando un cambio radical en tu vida y empezar de cero. Es esencial que cualquier decisión que tomes esté bien pensada; hacer listas de pros y contras puede ayudarte. Tu mente está tan llena de pensamientos negativos que no lográs ver las cosas buenas que te rodean.

Cáncer

Cáncer, esta semana es importante que estés atento a la envidia que puede surgir a tu alrededor. Hay personas que podrían intentar sabotear tu esfuerzo y verte caer. Además, tus emociones podrían estar desbordadas, y puede que te cueste entender tus sentimientos hacia alguien cercano.

Amor: vas a descubrir que necesitás más tiempo de calidad con esa persona especial.





Salud: a nivel físico, es normal que te sientas más cansado de lo habitual. Necesitás dormir más y tomarte un día de la semana para no tener responsabilidades.

Leo

Leo, a pesar de las imperfecciones, estás mostrando la fuerza necesaria para seguir adelante y brillar con más intensidad. Esta semana, seguí manteniendo tu actitud positiva frente a los problemas y críticas. En el amor, no permitas que personas del pasado influyan en tu presente. Ahora tenés claro lo que querés, así que no les des poder para desestabilizarte.



Virgo

Esta semana, Virgo, vas a enfocarte en proteger tu energía. Trabajaste mucho para llegar hasta acá y no querés arruinarlo. Aunque te gusta tener todo bajo control, Mercurio retrógrado puede complicar las cosas. Mantené la calma y aceptá que no todo saldrá como esperás.



Libra

Libra, a veces sentís que estás solo contra el mundo. Aunque tenés gente cerca que te apoya, sentís que nadie te entiende completamente. Este pensamiento solo está en tu cabeza. Esta semana, no te guardes lo que sentís. Es normal que estés más sensible y que todo te afecte más de lo habitual.



Escorpio

Durante esta semana te vas a enfrentar a envidias y a personas que creen ser más inteligentes que vos. Lo que no saben es que tenés el don para descubrir a quienes intentan engañarte o hacerte daño a tus espaldas. Es fundamental que protejas tu energía, no tenés que aguantar a quienes no pueden empatizar con vos o a los que siempre están quejándose.

Es fundamental que los nacidos en Escorpio protejan su energía y aprendan a decir que no durante esta semana. (Foto: Pixabay)

Sagitario

Sagitario, si querés lograr la vida que soñás, es hora de frenar los gastos innecesarios. Para viajar y alcanzar tus metas, necesitás ahorrar, así que tomátelo en serio. También, cuidá lo que decís y cómo te mostrás.

Capricornio

Capricornio, no te das cuenta del impacto de tus pensamientos, tanto positivos como negativos. Si seguís pensando que todo va a salir mal, es probable que así pase. Esta semana, cambiate el chip y enfocate en las cosas buenas que tenés, que no son pocas. Esta semana, vas a desconectar y alejarte más de lo normal.

Acuario

Esta semana, te darás cuenta de que es momento de hacer algunos cambios, especialmente en tu trabajo. El dinero no es lo más importante. En el amor, pedí más tiempo para vos mismo. Quizás alguien quiera avanzar o volver, pero vos todavía no tenés claro lo que querés.

Piscis

Esta semana, vas a tener que hablar con alguien para poner límites y aclarar las cosas. Aunque podrías evitar la conversación, es mejor ser directo y dejar que esa persona decida qué hacer. Cuidá tu salud, porque el estrés puede empezar a pasarte factura. Podrías sentir dolor en el cuello o un resfriado. No dejes que viejos crushes arruinen tu presente.