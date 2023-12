Hito científico: así es el primer robot humano creado con células de personas

Científicos de Harvard desarrollaron un robot biológico a partir de células humanas que permite recomponer partes del cuerpo humano y sentó un precedente histórico para la Biología.



El estudio fue publicado en la revista Advanced Science y se trata de un dispositivo que basó su desarrollo en un trabajo anterior realizado con embriones de rana.

Este nuevo avance amplió las posibilidades y sentó un precedente único, ya que las estructuras forman nuevos sistemas anatómicos distintos a los esperados.

¿Cómo es el primer robot humano creado con células de personas que podría revolucionar la ciencia?





Los robots multicelulares son pequeños dispositivos del tamaño de un cabello y su objetivo es auto ensamblarse para curar sistemas dañados. Este nuevo hallazgo sienta las bases de una nueva herramienta de regeneración, curación y tratamiento y se conoce como Anthrobots.

Los autores son Michael Levin, profesor de biología Vannevar Bush de la Universidad de Tufts, y Josh Bongard de la Universidad de Vermont. Ambos contaron su objetivo: "Queríamos investigar qué pueden hacer las células además de crear características en el cuerpo" .

"Al reprogramar las interacciones entre células, se pueden inventar nuevas estructuras multicelulares, así como la piedra y el ladrillo crean paredes, arcos o columnas" , señaló otro de los especialistas, Gizem Gumuskaya.

De esta forma, encontraron que los cuerpos celulares extraídos de neuronas se movían de distintas maneras en una placa de laboratorio.

La doctora Gizem Gumuskaya, de Tufts University, desarrollando el robot celular.

Pese a que no se pudo explicar la forma, algunos Anthrobots estimulan el crecimiento de las neuronas y a ese grupo de reactivos diferentes se los conoció como "superbots".

"Es fascinante y completamente inesperado que las células traqueales normales de un paciente, sin modificar su ADN, puedan moverse por sí solas y estimular el crecimiento neuronal en una región dañada" , cerró el profesor de Biología.

¿Cuáles son los nuevos avances que se podrán realizar con el robot basados en células humanas?





El primer punto remarcado en el estudio es que, al utilizar células humanas, se pueden construir dispositivos a partir del organismo del mismo paciente para tratarlo. Esto ayuda a evitar una reacción inmune, es decir un rechazo del mismo cuerpo.

"Ahora estamos analizando cómo funciona el mecanismo de curación y preguntándonos qué más pueden hacer estas construcciones" , profundizaron los científicos y agregaron que estos microrobots duran pocas semanas antes de descomponerse. Por eso, no generen efectos colaterales.

Los antrobots son pequeños dispositivos creados para recomponer estructuras del cuerpo humano.

Además, fuera del cuerpo, los antropobots sólo pueden sobrevivir en condiciones de laboratorio muy específicas y no hay riesgo de exposición o propagación involuntaria fuera del área de trabajo.

Por último, no se reproducen y no tienen ediciones, adiciones o eliminaciones genéticas, por lo que no hay peligro de que evolucionen más allá de las estructuras para las que son creados.

El futuro de los robots celulares, ¿cuál es el proyecto con este nuevo avance?





Levin y Gumuskaya planean crear Anthrobots con aplicaciones terapéuticas. Para eso, ambos desarrolladores realizaron una prueba de laboratorio para ver cómo los robots podrían curar las heridas.

Los robots humanos celulares podrían curar otras afecciones.

Este modelo implicó hacer crecer una capa bidimensional de neuronas humanas y luego realizaron una pequeña herida. Luego de incluir un grupo de superbots, notaron que se dio una recuperación sensible de la lastimadura, mientras que en las demás zonas no hubo sanación.

Los investigadores concluyeron que un mayor desarrollo de los robots podría conducir a otras aplicaciones, como en arterias de pacientes con aterosclerosis, daños en la médula espinal, los nervios de la retina, el reconocimiento de bacterias o células cancerígenas y la administración de medicamentos a tejidos específicos.

"Los conjuntos celulares que construimos en el laboratorio pueden tener capacidades que van más allá de lo que hacen en el cuerpo", concluyó Levin.