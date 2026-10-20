Hervir cáscaras de naranja es una alternativa casera para combatir algunas plagas de las plantas.

De hecho, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) incluye en sus recomendaciones un preparado a base de cáscara de naranja, agua y jabón blanco para controlar pulgones y cochinillas.

La mezcla aprovecha los compuestos presentes en la piel de los cítricos y se utiliza como una opción doméstica para el cuidado de huertas y jardines.

Sin embargo, no debe confundirse con un tratamiento contra las pulgas que afectan a las mascotas o infestan el hogar.

Cómo preparar el insecticida casero con cáscaras de naranja y jabón blanco

Según la guía de preparados caseros contra plagas de la huerta, hay que hervir la cáscara de una naranja en dos vasos de agua y dejar reposar la preparación durante 24 horas.

Después, se filtra el líquido y se agrega una cucharada de jabón blanco.

Antes de aplicarlo sobre toda la planta, conviene probarlo en una pequeña superficie para comprobar que no provoque daños en las hojas.

Por qué la cáscara de naranja puede ayudar a controlar las plagas

La cáscara de naranja contiene aceites esenciales ricos en limoneno, un monoterpeno presente en la fracción volátil de los cítricos que se utiliza como ingrediente activo en determinadas formulaciones insecticidas.

Este compuesto puede actuar por contacto sobre algunos insectos y afectar procesos fisiológicos asociados con su sistema nervioso y la integridad de sus membranas.

Además, los compuestos aromáticos de los cítricos pueden ejercer efectos repelentes sobre ciertas especies.

Qué plagas se pueden combatir con este preparado

La receta difundida por el INTA está indicada para pulgones y cochinillas, insectos que se alimentan de la savia y pueden debilitar las plantas.

Las cochinillas suelen adherirse a los tallos y las hojas, mientras que los pulgones se agrupan principalmente en los brotes tiernos.

Qué precauciones hay que tomar antes de aplicarlo