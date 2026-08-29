Cambia la Ley de Sucesiones y ahora los bienes de la herencia no podrán utilizarse por 10 años: en qué casos se aplica Fuente: Archivo

Cuando una persona fallece y deja más de un heredero, los bienes forman una masa hereditaria indivisa hasta que se realiza la partición.

Durante ese período, los herederos tienen derechos sobre el conjunto de la herencia, pero no sobre bienes específicos de manera individual.

El Código Civil y Comercial permite que determinados bienes permanezcan indivisos durante un plazo establecido . Esta situación puede surgir por decisión del testador, por un acuerdo entre los herederos o por la oposición del cónyuge o de un heredero en casos específicos.

La indivisión limita principalmente la división y disposición de los bienes, pero no impide necesariamente su uso. Cada heredero puede usar y disfrutar de los bienes indivisos conforme a su destino, siempre que respete los derechos de los demás coherederos.

Cambia la Ley de Sucesiones y ahora los bienes de la herencia no podrán utilizarse por 10 años: en qué casos se aplica Fuente: Archivo

Qué es el estado de indivisión de una herencia

El estado de indivisión se produce cuando hay más de un heredero y se mantiene desde la muerte del causante hasta la partición de los bienes, salvo que exista un administrador designado.

Durante esta etapa, la herencia permanece como un patrimonio común. Los actos de administración y disposición requieren, en principio, el consentimiento de todos los coherederos.

Sin embargo, cualquiera de ellos puede tomar medidas necesarias para conservar los bienes y reclamar a los demás la parte que corresponda de los gastos indispensables.

Además, cada heredero puede usar y disfrutar de los bienes indivisos conforme a su destino, siempre que ese uso sea compatible con los derechos de los demás. Si uno de los coherederos utiliza un bien de manera exclusiva, puede tener que pagar una compensación cuando los otros se lo reclamen.

Cuándo el testamento puede impedir la división de los bienes

El artículo 2330 del Código Civil y Comercial permite que el testador imponga a sus herederos, incluso a los legitimarios, la indivisión de la herencia por un plazo máximo de 10 años.

La medida puede alcanzar:

Un bien determinado.

Un establecimiento comercial, industrial, agrícola, ganadero, minero o cualquier otra unidad económica.

Las partes sociales, cuotas o acciones de una sociedad en la que el causante era el principal socio o accionista.

Si el testamento establece un plazo superior al permitido, este se reduce al máximo legal de 10 años .

Cuando existen herederos menores de edad, el testador también puede disponer que la indivisión se mantenga hasta que todos alcancen la mayoría de edad.

El juez puede autorizar la división total o parcial antes de que termine el plazo si un coheredero demuestra que existen circunstancias graves o razones de manifiesta utilidad.

Qué pueden hacer los herederos mientras dura la indivisión

Durante la indivisión, los herederos pueden realizar las medidas necesarias para conservar los bienes y afrontar los gastos indispensables.

En cambio, los actos de administración y disposición requieren, en principio, el consentimiento de todos los coherederos.

También se necesitan facultades expresas para realizar actos que excedan la explotación normal de los bienes o para contratar y renovar alquileres.

Por eso, uno de los herederos no puede vender por su cuenta un bien indiviso ni disponer de él como si fuera exclusivamente suyo.

La indivisión tampoco impide que los bienes produzcan frutos o ingresos. Cada heredero tiene derecho a los beneficios y debe afrontar las pérdidas en proporción a su participación en la herencia.

¿Los herederos pueden acordar no dividir los bienes?

Cambia la Ley de Sucesiones y ahora los bienes de la herencia no podrán utilizarse por 10 años: en qué casos se aplica Fuente: Archivo

Los herederos pueden acordar que la indivisión se mantenga, total o parcialmente, por un plazo de hasta 10 años.

Ese acuerdo puede renovarse por períodos iguales. Sin embargo, cualquiera de los coherederos puede solicitar la división antes del vencimiento si existen causas justificadas.

Cuando participan herederos incapaces o con capacidad restringida, el acuerdo debe contar con aprobación judicial.

Qué derechos tiene el cónyuge sobreviviente

El cónyuge sobreviviente puede oponerse a la partición de determinados bienes cuando se trata de un establecimiento que constituye una unidad económica o de participaciones en una sociedad.

Para ejercer ese derecho, debe haber adquirido o constituido el establecimiento, ser el principal socio o accionista o participar activamente en su explotación, según el caso.

En esas situaciones, la indivisión puede mantenerse durante 10 años desde la muerte del causante. El plazo puede ser prorrogado judicialmente, a pedido del cónyuge sobreviviente, hasta su fallecimiento.

El cónyuge también puede oponerse a que la vivienda familiar sea incluida en la partición mientras viva, siempre que se cumplan las condiciones previstas por el Código Civil y Comercial.

La normativa permite que los herederos soliciten el cese anticipado de la indivisión cuando existan causas graves o razones de manifiesta utilidad económica. En el caso de la vivienda familiar, el pedido está sujeto a condiciones específicas.

La regulación sobre la indivisión hereditaria está contemplada en los artículos 2323 a 2334 del Código Civil y Comercial de la Nación.