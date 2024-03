Hallazgo sorprendente en el Amazonas: investigadores descubrieron una nueva especie de anaconda que pesa 200 kilos

Las anacondas son reconocidas mundialmente por su imponente tamaño y fuerza, siendo habitantes comunes de la región tropical de Sudamérica, según la Enciclopedia Británica.

Sin embargo, un reciente hallazgo sacudió al mundo científico: investigadores han descubierto una nueva especie de anaconda verde de proporciones colosales en la densa selva amazónica, tal como lo reporta la revista especializada Diversity.



La nueva especie de anaconda que descubrieron en el Amazonas

Bryan G. Fry, profesor de Toxicología en la Escuela de Medio Ambiente de la Universidad de Queensland, Australia, es uno de los investigadores principales en un proyecto de investigación que aborda muestras representativas de todas las especies de anaconda que se encuentran en Sudamérica.



Según un artículo de National Geographic, este proyecto, en curso desde hace casi dos décadas, ha llevado a Fry y a su equipo a una expedición en 2022 en la región de Bameno, en el área habitada por la comunidad indígena Waorani Baihuaeri, ubicada en la región amazónica de Ecuador.



Las anacondas son serpientes de gran tamaño que habitan principalmente en la región tropical de Sudamérica. (Foto: archivo)

La participación del actor y productor de Hollywood Will Smith en la expedición añadió un toque de renombre, ya que su equipo documentó el trabajo de los investigadores para una serie documental de National Geographic llamada "Pole to Pole with Will Smith".



Durante esta expedición, Bryan y su equipo recolectaron muestras que, después de varios análisis, revelaron un descubrimiento de gran importancia: la anaconda verde, conocida previamente como Eunectes murinus, no es la única especie de su género. Se identificó otra especie genéticamente distinta, denominada Eunectes akayima.



La conocida Eunectes murinus, también llamada "anaconda verde del sur", se encuentra en Perú, Bolivia, Guayana Francesa y Brasil. En contraposición, la recién descubierta Eunectes akayima, comúnmente conocida como la "anaconda verde del norte", se encuentra distribuida en Ecuador, Colombia, Venezuela, Trinidad, Guyana, Surinam y Guayana Francesa.



Esta nueva especie, conocida como la "anaconda verde del norte", habita en varias regiones de Sudamérica. (Foto: archivo)

Aunque este descubrimiento es reciente, los análisis también revelaron que la especie de anaconda verde se separó hace aproximadamente 10 millones de años.

A pesar de que las anacondas verdes son visualmente similares, existe una diferencia genética del 5.5%, un dato que sorprendió a los científicos y que Bryan menciona en su informe para la revista académica australiana The Conversation.



Este hallazgo añade una nueva perspectiva al estudio de estas serpientes, que, aunque no son venenosas, son temidas por su capacidad como depredadoras mortales. La anaconda verde, en particular, es la serpiente más grande en cuanto a masa corporal, pesando más de 200 kilos, según datos del Instituto Butantan.



Con su impresionante tamaño, estas serpientes suelen cazar envolviendo a sus presas con su cuerpo y aplicando una presión letal, alimentándose principalmente de una variedad de vertebrados tanto acuáticos como terrestres.



Durante la expedición, Fry reportó el hallazgo de una hembra de anaconda verde de más de seis metros de longitud, destacando la magnitud de estas criaturas en su hábitat natural.



¿Cómo explorar el Amazonas?

En esta región remota y exuberante, cada descubrimiento revela nuevas maravillas sobre la vida silvestre que habita en el corazón del Amazonas.

La expedición liderada por Bryan G. Fry y su equipo reveló una nueva especie de anaconda, y también destacó la importancia de preservar este ecosistema único. Algunos puntos clave para considerar: