Sorprendente hallazgo: la investigación científica que pone de cabeza el origen de la humanidad

Un grupo de científicos de la Universidad de Milán y de la Universidad de Columbia hallaron pruebas de cuál fue la razón por la cual los homínidos emigraron fuera de África hace 1 millón de años.

La investigación científica fue publicada en "Proceedings of the National Academy of Sciences". Gracias a este estudio pudieron establecer la fecha en que inició la primera Edad de Hielo del Pleistoceno . Junto con ello, lograron encontrar evidencia de la migración causada en este momento.

En el estudio, los científicos Giovanni Muttonia, del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Milán, y Denis V. Kent, investigador del Observatorio Terrestre Lamont-Dorherty de la Universidad de Columbia, se centraron en explicar el momento y la causa de dicha migración masiva.

Para comenzar, se basaron en investigaciones anteriores que demostraban la gran migración de homínidos ocurrida hace 1 millón de años y en la caída en el número de población a un 2,8% (cuello de botella) justo en el mismo momento en que se desencadenó la oleada migratoria.

Primero, estudiaron los cambios en los isótopos de oxígeno en las capas sedimentarias. Fue en ese momento cuando se dieron cuenta de la fecha exacta del primer Pleistoceno hace más de 900.000 años. Otros estudios sostuvieron que el cuellos de botella de la población ocurrieron hace 200.000 años.

Sin embargo, más adelante se dieron cuenta de que estos supuestos podrían ser erróneos y que, en realidad, la población era mucho mayor. Además, señalaron la evidencia de que la población de los humanos en Eurasia había ocurrido hace apenas 90.000 años .

¿Por qué emigraron los primeros homínidos de África a Eurasia?

Según el estudio, la migración de humanos fuera de África habría estado alentada por una era glaciar que provocó un descenso en la temperatura del mar y un aumento de la aridez del la tierra del Sahara.

Esta situación extrema para la vida provocó que, por la creación de puentes de tierra entre el mar Negro y el mar Mediterráneo, ocurriera una migración fuera del continente africano.

"Sugerimos que la aridez que causó la expansión de la sabana y las zonas áridas por gran parte de África continental obligó al género Homo a adaptarse en África o migrar para evitar la extinción", explicó el equipo de investigadores.

Muttoni sostuvo que, al parecer, los homínidos se extendieron rápidamente hacia el norte de África (donde se encontró el cuello de botella genético en las poblaciones modernas de África central) y por toda Eurasia hacia el este, llegando hasta Java (Sangiran) y al sur y norte de China.

"Al mismo tiempo, los homínidos se expandieron hacia el oeste de Europa atravesando la extensión entre los ríos Danubio y Po, llegando tan al oeste como la península ibérica y tan al norte como las Islas británicas", concluyó en el estudio.