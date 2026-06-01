Un descubrimiento arqueológico en Perú sorprendió al mundo entero y ya es considerado uno de los hallazgos más impactantes de los últimos años. Un grupo de investigadores encontró los restos de una antigua ciudadela inca que sería hasta cuatro veces más grande que Machu Picchu y que, además, escondía miles de piezas metálicas de oro, plata y cobre.

El sitio fue identificado como T’aqrachullo y está ubicado en la región de Cusco, sobre una meseta cercana al río Apurímac. Según las primeras investigaciones, el complejo tendría una extensión aproximada de 17 hectáreas y albergaría viviendas, templos, tumbas y espacios ceremoniales de enorme valor histórico.

El descubrimiento que podría cambiar la historia del Imperio Inca

El hallazgo ganó repercusión internacional luego de que distintos investigadores y publicaciones especializadas revelaran detalles sobre la magnitud del complejo arqueológico.

Los expertos sostienen que las ruinas encontradas superan ampliamente el tamaño del núcleo urbano de Machu Picchu y podrían estar vinculadas con Ancocagua, una legendaria ciudad mencionada en antiguas crónicas coloniales.

Hallazgo del siglo

Entre los objetos encontrados aparecieron casi 3000 lentejuelas ceremoniales fabricadas con oro, plata y cobre, además de estructuras de piedra perfectamente conservadas que pertenecerían a distintas etapas del Imperio Inca.

Los arqueólogos creen que T’aqrachullo habría funcionado como un importante centro político, religioso y ceremonial dentro de la civilización incaica.

¿Dónde está ubicada la nueva ciudadela inca?

La ciudadela fue hallada en los Andes del sur de Perú, en una zona montañosa cercana a Cusco y al río Apurímac. El lugar se encuentra en una región de difícil acceso, rodeada de vegetación y pendientes pronunciadas, lo que habría permitido que permaneciera oculta durante siglos.

Las excavaciones todavía continúan y los especialistas consideran que podrían aparecer nuevas estructuras y tesoros arqueológicos en los próximos meses.

Por qué este descubrimiento es tan importante

El hallazgo no solo impacta por el tamaño de la ciudadela o por la cantidad de piezas de oro encontradas, sino porque podría aportar nueva información sobre cómo funcionaban las grandes ciudades del Imperio Inca.

Además, el descubrimiento reavivó el interés mundial por la arqueología peruana y volvió a poner el foco sobre Machu Picchu, una de las maravillas del mundo moderno y uno de los destinos turísticos más importantes de América Latina.