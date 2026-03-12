Un descubrimiento extraordinario volvió a poner a la biología marina en el centro de la escena. Un grupo de investigadores identificó un ejemplar de tiburón de Groenlandia cuya edad podría acercarse a los 400 años, una cifra que lo ubicaría entre los vertebrados más longevos registrados en el planeta. Las estimaciones científicas indican que este animal podría haber nacido alrededor de 1627, una época en la que gran parte de América aún transitaba los primeros años del período colonial. Si los cálculos son correctos, este tiburón habría atravesado casi cuatro siglos de historia humana bajo las heladas aguas del océano Ártico. El hallazgo surge de estudios realizados sobre distintos ejemplares de esta especie, que habita en profundidades extremas y en ambientes de temperaturas cercanas al punto de congelación. Los especialistas sostienen que la sorprendente longevidad de esta especie no responde a una sola causa, sino a una combinación de factores biológicos y ambientales que favorecen una vida extremadamente prolongada. Entre las características que explicarían su resistencia al paso del tiempo se destacan: Algunas investigaciones recientes también sugieren que estos tiburones podrían contar con mecanismos genéticos que favorecen la reparación del ADN, lo que ayudaría a reducir el deterioro celular asociado al envejecimiento. Además de su sorprendente edad potencial, esta especie posee rasgos que la convierten en uno de los animales más singulares del ecosistema marino. Entre sus características principales se encuentran: A pesar de su capacidad para sobrevivir durante siglos, el tiburón de Groenlandia enfrenta amenazas crecientes. Entre ellas aparecen la pesca incidental, los efectos del cambio climático y la contaminación en el océano Ártico. El interés científico por esta especie va mucho más allá de su edad récord. Para muchos investigadores, el tiburón de Groenlandia podría ofrecer pistas valiosas para comprender cómo envejecen los organismos vertebrados. Uno de los aspectos que más intriga a los especialistas es su capacidad para mantener un deterioro biológico extremadamente lento durante siglos. Algunos estudios sugieren que sus células podrían tener sistemas especialmente eficientes para reparar daños y preservar el funcionamiento de los tejidos durante largos períodos. Además, su metabolismo reducido, adaptado a las aguas frías del Ártico, podría jugar un papel clave. Los científicos sostienen que un metabolismo más lento suele estar relacionado con menor acumulación de daños celulares a lo largo del tiempo. Por estas razones, el tiburón de Groenlandia se transformó en un modelo natural de gran valor para la investigación científica. Comprender los mecanismos que le permiten vivir durante siglos podría aportar nuevas claves para estudiar enfermedades asociadas al envejecimiento y mejorar la calidad de vida en edades avanzadas.