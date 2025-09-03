Hallazgo del siglo: encontraron un barco pirata del siglo XVIII que escondía un tesoro que vale millones de dólares

Las historias sobre piratas son totalmente variadas y los mitos de enormes tesoros aún más. Recientemente un grupo de investigadores halló un barco que perteneció a una tripulación vinculada a la piratería. En el naufragio encontraron todo tipo de joyas, valuadas en más de 100 millones de dólares.

Encontraron un barco pirata del año 1700 con un tesoro millonario

Un equipo de arqueólogos encontró en las costas de Nosy Boraha, en Madagascar, los restos del navío portugués Nossa Senhora do Cabo que fue capturado y apropiado por piratas en el año 1721.

Qué encontraron en el barco pirata hundido

Durante los procesos de excavación submarina que se realizaron sobre el casco de la nave Nossa Senhora do Cabo, se registró la aparición de 3.300 objetos con un importante valor económico e histórico.

En los rincones del barco encontraron monedas de oro, lingotes, monedas con descripciones árabes, artículos de porcelana y cerámica y figuras religiosas de la época, las cuales se calcularon en un total de 138 millones de dólares .

También fueron halladas pertenencias de la tripulación y restos humanos, los cuales pertenecieron tanto a los marineros como a los más de 200 esclavos de origen mozambique que había a bordo.

En este sentido, los investigadores hicieron mención del material obtenido y la riqueza que representó para la época: "Las figuras marianas y los elementos litúrgicos reflejan el poder de la Iglesia en el imperio portugués", indicaron.

La oscura historia del barco pirata hallado en Madagascar

El tesoro millonario que escondía este barco pirata tiene como punto de partida un sangriento y violento combate entre la tripulación del buque portugués y los piratas que lo abordaron en el océano Índico hace más de 300 años.

La embarcación que partió desde el puerto de Goa, y debía dirigirse a Lisboa, estaba encargada de transportar al virrey de la India portuguesa y al arzobispo de Goa. A mitad de la travesía, el capitán pirata Olivier Levasseur abordó al navío con su tripulación y "El Buitre" se hizo del botín.

Tras un ataque feroz y violento, los piratas se quedaron con el tesoro y se apropiaron del Nossa Senhora do Cabo para llevarla a Madagascar. El botín que sería repartido a bordo nunca pudo hacerse porque la nave se hundió y con ella, todas las joyas que estaban dentro.

Quién fue el temido pirata Olivier Levasseur

Olivier Levasseur, apodado como "El Butire", fue uno de los piratas más temidos de los mares europeos y en 1721 dio su golpe más grande al asaltar la Nossa Senhora do Cabo, el barco más poderoso de la flota portuguesa que pesaba 800 toneladas y tenía 72 cañones repartidos por la cubierta y los niveles de troneras.

En 1731 fue capturado en una isla de Madagascar, curiosamente cerca de donde se hundió el barco, y lo sentenciaron a la horca, una práctica común de la época para combatir a la piratería.