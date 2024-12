Hallan un papiro sobre la infancia de Jesús que cambia la historia de la Iglesia católica

Dos investigadores de la Universidad de Berlín , Gabriel Nocchi Macedo y Lajos Berkes, encontraron un revelador papiro que daría cuenta de un hecho simbólico narrado en la Biblia sobre la vida de Jesús y un misterio que contó uno de sus amigos.

Los autores del hallazgo encontraron el escrito mientras revisaban imágenes digitalizadas de documentos antiguos, según informó la BBC. El documento llamó la atención de ambos expertos, porque nombraba a Cristo en una secuencia de letras griegas muy particular .

¿Cuál fue el hallazgo sobre la vida de Jesús en el papiro griego?

Los investigadores publicaron las palabras identificadas en una base de datos profesional donde se ingresan todos los textos conocidos de la literatura griega desde la Antigüedad hasta la Edad Media .

De esta manera, descubrieron que ese papiro era una copia del extracto inicial del famoso evangelio de Tomás sobre la infancia de Jesús , un texto apócrifo que cuenta pasajes de lo que habría sido la vida de Jesús entre los 5 y los 12 años.

Esto relatos nunca se incluyeron en la Biblia, ya que los cuatro evangelios canónicos no nombran esta fase de la vida de Jesús. Ambos autores analizaron el escrito y concluyeron que es el más antiguo sobre este período de la historia de Cristo , entre el siglo IV y V.

El papiro se encontró en un archivo digital de la Universidad de Hamburgo.

"En el caso de nuestro papiro, no es caligráfico, no es bonito, bien hecho . Es una escritura más fea, hecha por alguien que no sabía escribir muy bien. No era un profesional, un copista, creo que por eso no llamó la atención (por sobre otros)", remarcó Berkes.

¿Cómo encontraron el papiro sobre la infancia de Jesús?

Una de las hipótesis planteadas por los investigadores es que el texto fue elaborado como una tarea de aprendizaje por un monje que estudiaba para convertirse en copista. Esto explicaría la escritura torpe y la irregularidad de los trazos.

"Sabíamos que había algunos papiros en la Universidad de Hamburgo que nos interesaban", remarcó Macedo. El autor añadió que esta labor de analizar fotos es parte de "la vida cotidiana" en su trabajo y lamentó que no hubiera contexto arqueológico sobre el origen del papiro.

" El único instrumento que nos quedó para la fecha fue la paleografía , es decir, el tipo de escritura. Usamos el método comparativo", informó el investigador sobre la colección que data de hace más de un siglo, pero recién hace 2 décadas se inventarió.

La nueva bomba del Gurú del Blue sobre el dólar: "Hay que vender..."

Trepa el dólar blue: cuál es el nuevo precio que hoy anticipan las cuevas virtuales

¿Cuál es la importancia del papiro con la infancia de Cristo?

El Evangelio sobre la infancia de Jesús, también llamado Evangelio de Tomás o Protoevangelio de Tomás, ya era muy conocido entre los investigadores de la religión. Sin embargo, el escrito más antiguo de origen griego data del siglo XI.

" Tiene una tradición y una transmisión muy compleja , ya que se conoce en nueve lenguas antiguas. Algunas ya son traducciones medievales y muchos idiomas tienen varias versiones como el griego", apuntaron los especialistas.

El papiro cuenta el primer milagro de Jesús.

El fragmento mide 11 por 5 centímetros y tiene 13 líneas de texto con un extracto del inicio de este evangelio. Es el relato del que habría sido el primer milagro realizado por Jesús, cuando era un niño de apenas cinco años en el que dio vida a doce gorriones con arcilla .

En este relato, Cristo desafía a la tradición judía, porque su obra fue un sábado y su padre, José, lo regaña ante el pedido de otro adulto hebreo. Sin embargo, no se pudo determinar ni el origen ni la autoría del texto.