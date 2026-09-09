Para qué sirven las bolas de cemento en las veredas.

Cuando vamos caminando es muy frecuente ver redondas estructuras de cemento ubicadas sobre las veredas. ¿Qué son y para qué sirven?

Las esferas de hormigón —también llamadas bochas, bolardos o mojones— que se instalan en el borde de la vereda, generalmente sobre la línea municipal o en las esquinas, cerca de cordones, rampas y accesos peatonales. Su presencia es habitual en barrios porteños con alta densidad de tránsito y en zonas donde conviven autos, motos y peatones en poco espacio.

Para qué sirven las bolas de cemento

Tienen cinco funciones principales:

Impedir el estacionamiento sobre la vereda. Es su función principal: evitar que autos o motos invadan el espacio peatonal, algo especialmente frecuente en cuadras angostas o frente a comercios.

Proteger a los peatones. Funcionan como una barrera física que separa la calzada de la vereda, reduciendo el riesgo de que un vehículo suba accidentalmente sobre el espacio donde circula la gente.

Resguardar infraestructura subterránea. En muchos casos delimitan zonas donde hay cañerías, cableado o raíces de arbolado urbano que podrían dañarse con el paso de vehículos pesados.

Marcar límites de propiedad o de uso público. También se usan para señalizar el límite entre el espacio público y accesos privados, como cocheras o entradas de edificios.

Preservar rampas de accesibilidad. Frente a rampas para sillas de ruedas, cumplen un rol adicional: evitar que se tapen con autos mal estacionados, garantizando así el paso de personas con movilidad reducida.

Por qué son de cemento y no otro material

El hormigón se eligió por una combinación de bajo costo, durabilidad y resistencia al impacto. A diferencia de bolardos metálicos o plásticos, las bochas de cemento no requieren mantenimiento frecuente y resisten golpes de vehículos sin deformarse, lo que las convirtió en la opción preferida de municipios con presupuestos ajustados para obras de mobiliario urbano.