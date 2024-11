¿Es feriado el Día de la Tradición en Argentina? Estas son las localidades que quedarán afectadas

El Día de la Tradición en Argentina se festeja cada 10 de noviembre en homenaje al escritor, periodista y político José Hernández (1834-1886), quien nació en la misma fecha en el partido de General San Martín, provincia de Buenos Aires.

Hernández es una de las figuras más destacadas de la cultura argentina y es conocido por ser el autor del Martín Fierro y La vuelta de Martín Fierro, dos obras que describen la vida de un gaucho que fue sacado del monte.

¿Es feriado el Día de la Tradición en Argentina?

Esta celebración es una oportunidad para poner en práctica las costumbres argentinas, como la música, la comida, los juegos y las actividades . En las escuelas, se realizan actos escolares para celebrar las costumbres del país.

De todas maneras, el Día de la Tradición no es feriado en Argentina. A pesar de ser una fecha patria, el Gobierno nacional no la contempló nunca como día feriado ni no laborable .

¿Por qué se festeja el Día de la Tradición en Argentina?

La Ley N° 4756 es la que instituyó el Día de la Tradición en Argentina el 10 de noviembre de cada año. Esta ley fue sancionada por el Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires en 1939, y se publicó en el Boletín Oficial el 9 de septiembre del mismo año.

Esta ley establece que en el Día de la Tradición se deben realizar clases en las escuelas públicas sobre arte, ciencia y música nativa, con especial énfasis en el poema Martín Fierro de José Hernández.

También se debe transmitir música autóctona en la emisora oficial de radio, y el Poder Ejecutivo debe organizar fiestas regionales en el parque criollo Ricardo Guiraldes, el museo de Luján y otros lugares adecuados.

En 1975, la Ley Nacional N° 21.154 consagró definitivamente el Día de la Tradición como una fecha conmemorativa para todo el territorio argentino.

Se sabe que la palabra "tradición" deriva del latín "traditio" y del verbo "tradere", con el significado de "transmitir o entregar". Así, llegó al español como aquello que pasa de una generación a otra; ese legado que continúa hasta el presente, siempre en permanente construcción y forjando determinada identidad cultural.

José Hernández es el auto de el "Martín Fierro".

¿Qué representa el Martín Fierro?

El protagonista de este poema épico es la figura más popular y significativa de la tradición gauchesca clásica de los últimos años del siglo XIX.

La obra publicada en 1872 es una representación respetuosa de los hábitos, costumbres, valores y experiencias de vida de los gauchos de nuestras tierras. Además, es considera la obra fundacional de la literatura argentina.

Su éxito entre los habitantes de la campaña lo llevó, en 1879, a continuarlo con La vuelta de Martín Fierro. En 1881 publicó su obra Instrucción del estanciero.

Leopoldo Lugones, en su obra El payador, calificó al poema como "el libro nacional de los argentinos" y reconoció en el gaucho la calidad de genuino representante del país, emblema de la argentinidad.

Como toda obra literaria fundante de su propia tradición cultural, el Martín Fierro tuvo múltiples miradas desde el cine. Hay dos películas que narran la historia del gaucho marginado.

Una fue realizada en 1968, protagonizada por Alfredo Alcón bajo la dirección de Leopoldo Torre Nilsson. La otra, película animada estrenada en 2007, con dibujos y guion de Roberto Fontanarrosa y dirigida por Norman Ruiz y Liliana Romero.

Alfredo Alcón como el gaucho Martín Fierro.

¿Quién fue José Hernández?

Nació el 10 de noviembre de 1834. Sus padres fueron don Rafael Hernández y de doña Isabel Pueyrredón. Fue poeta, periodista, orador, comerciante, contador, taquígrafo, estanciero, soldado y político.

En 1843, cuando su madre falleció, su padre lo llevó a vivir al campo por recomendación médica. En el entorno campestre tomó contacto con gauchos.

Allí conoció sus costumbres, su mentalidad, su lenguaje y su cultura. Aprendió a quererlos, a admirarlos, a comprenderlos, y también a entender sus dificultades en la vida cotidiana.

En marzo de 1857, poco después de fallecer su padre, se instaló en la ciudad de Paraná, donde -el 8 de junio de 1859- contrajo matrimonio con Carolina González del Solar. Tuvieron siete hijos.

Inició su labor periodística en el diario El Nacional Argentino, con una serie de artículos en los que condenaba el asesinato de Vicente Peñaloza.

Se desempeñó como diputado y, luego, como senador de la provincia de Buenos Aires. Tomó parte activa con Dardo Rocha en la fundación de La Plata y, siendo presidente de la Cámara de Diputados, defendió el proyecto de federalización por el que Buenos Aires pasó a ser la capital del país.

El Martín Fierro es el clásico fundacional de la literatura argentina. (Cultura.gob.ar).

En 1869 fundó el diario El Río de la Plata, en cuyas columnas defendió a los gauchos y denunció los abusos cometidos por las autoridades de la campaña .

También fundó el diario El Eco, de Corrientes, cuyas instalaciones fueron destruidas por adversarios políticos. Colaboró además en los periódicos La Reforma Pacífica, órgano del Partido Reformista; El Argentino, de Paraná, y La Patria, de Montevideo, Uruguay.

En el orden militar actuó en San Gregorio, en El Tala e intervino en las batallas de Pavón y de Cepeda. Luchó además junto a López Jordán en Entre Ríos.

Vivió en Brasil, también en Entre Ríos y Rosario, y en Montevideo (Uruguay). En 1870, al fracasar una revolución, tuvo que volver a Brasil. Dos años después, gracias a una amnistía que frenó la violencia, pudo volver a su país.

El 28 de noviembre de 1872, el diario La República anunció la salida de El gaucho Martín Fierro y, en diciembre, lo editó la imprenta La Pampa. Su éxito entre los habitantes de la campaña lo llevó, en 1879, a continuarlo con La vuelta de Martín Fierro. En 1881 publicó su obra Instrucción del estanciero.

Falleció el 21 de octubre de 1886 en Buenos Aires, tras sufrir una afección cardíaca.

¿Dónde es feriado el 10 de noviembre?

Mediante la ley sancionada en 1975, además, se estableció que la ciudad bonaerense de San Martín fuera calificada como "Ciudad de la Tradición" por ser el Hito N° 1 de la Argentinidad y cuna del nacimiento de José Hernández", sintetiza el artículo 2.

En Buenos Aires, San Antonio de Areco es la sede provincial permanente de la Tradición. En esta ciudad se realiza la Fiesta de la Tradición, una celebración de la cultura criolla que incluye bailes tradicionales, música en vivo, comidas típicas y un desfile.

Mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Museo de Arte Popular José Hernández es un lugar para conmemorar las tradiciones nacionales. En este museo se exhibe el arte popular argentino, como platerías, ropajes, cueros y diseños en madera.

En tanto, en la localidad bonaerense de Bordenave, partido de Puán, se conmemora el aniversario fundacional, por ende, allí solo será feriado.