Estados Unidos y Japón sigue reforzando su coordinación militar y estratégica en el Indo-Pacífico, una región atravesada por tensiones crecientes con China en torno a Taiwán, el mar de China Oriental, el mar de China Meridional y las principales rutas comerciales asiáticas. La alianza no es nueva, pero volvió a ganar centralidad en la política exterior de ambos países. En marzo de 2026, la Casa Blanca informó que el presidente Donald Trump y la primera ministra japonesa Sanae Takaichi anunciaron nuevas iniciativas para fortalecer la alianza entre Estados Unidos y Japón, mejorar la seguridad económica y “reforzar la disuasión” en favor de un Indo-Pacífico libre y abierto. El objetivo declarado de Washington y Tokio no es presentar una ofensiva directa contra China, sino reforzar la capacidad de disuasión: es decir, elevar el costo de cualquier intento de modificar el statu quo regional por la fuerza o la coerción. Japón también aceleró su coordinación con otros aliados regionales. El 4 de mayo, Tokio y Canberra acordaron elevar la cooperación en defensa y seguridad, lanzar una asociación estratégica en ciberseguridad y reforzar marcos como el Quad —integrado por Japón, Estados Unidos, Australia e India— y otros formatos regionales. Esa formulación aparece en comunicados oficiales anteriores de ambos gobiernos. En la reunión bilateral de seguridad conocida como “2+2”, Japón y Estados Unidos calificaron a la política exterior china como el “mayor desafío estratégico” para la alianza en el Indo-Pacífico, expresaron su oposición a los intentos de Beijing de modificar unilateralmente el statu quo por la fuerza o la coerción en el mar de China Oriental, y remarcaron la importancia de mantener la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán. Japón también viene ampliando su agenda regional bajo el concepto de un Indo-Pacífico libre y abierto. En mayo de 2026, el Ministerio de Relaciones Exteriores japonés presentó una actualización de esa estrategia, con tres áreas prioritarias, entre ellas el fortalecimiento de la cooperación en seguridad para asegurar la paz y la estabilidad regional. Uno de los focos de mayor sensibilidad es Taiwán. Para Estados Unidos y Japón, la estabilidad en el estrecho es un factor clave para la seguridad regional. Para China, en cambio, Taiwán es un asunto interno: el Ministerio de Relaciones Exteriores chino afirmó en marzo de 2026 que Taiwán “nunca fue, no es y nunca será un país”, que la cuestión está en el centro de sus intereses fundamentales y que cualquier intento de promover “dos Chinas” o “una China y un Taiwán” está condenado al fracaso. El mar de China Meridional es otro punto de fricción. Japón expresó oficialmente su preocupación por acciones que, según Tokio, obstaculizan la libertad de navegación y elevan las tensiones, y sostuvo que esa zona está directamente vinculada con la paz y la estabilidad regional. China, por su parte, remarcó en enero de 2026, tras una reunión con países de la ASEAN, la necesidad de mantener la paz y la estabilidad en esa área, fortalecer el diálogo, ejercer moderación y avanzar hacia un Código de Conducta en el mar de China Meridional. En ese contexto, la coordinación entre Estados Unidos y Japón busca enviar una señal política y militar: cualquier crisis en el Indo-Pacífico tendría impacto regional y global. Sin embargo, hablar de que ambos países se unen para “evitar que China desate un conflicto militar” puede resultar demasiado tajante. La fórmula más precisa es que Washington y Tokio buscan disuadir una escalada militar y preservar el statu quo regional, especialmente en Taiwán y las zonas marítimas disputadas.