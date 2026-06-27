Fue a comer pizza en uno de los lugares más famosos de Buenos Aires y lo que le cobraron lo dejó sin palabras.

Güerrín es una de las pizzerías más icónicas de Buenos Aires. Fundada en 1932 sobre la Avenida Corrientes por los genoveses Franco Malvezzi y Guido Grondona, sigue funcionando en el mismo local donde nació, con masa amasada a mano dos veces por día para mantener la frescura de cada porción.

Un comensal publicó su ticket y el detalle del pedido generó miles de reacciones.

Lo que pidió y cuánto pagó en total

El ticket muestra con exactitud cada ítem. El hombre eligió dos porciones de pizza especial de la casa, a $6.800 cada una, más una porción de napolitana a $6.100.

El ticket de lo que pidió y cuánto gastó el usuario. GoogleMaps/Jorge Landin Alban

Para acompañar, sumó tres licuados a $10.600 cada uno.

El desglose completo:

2 porciones pizza especial: $13.600

1 porción napolitana: $6.100

3 licuados: $31.800

Subtotal: $51.500

Descuento del 10%: -$5.150

Total abonado: $46.350

Fue a comer pizza en uno de los lugares más famosos de Buenos Aires y lo que le cobraron lo dejó sin palabras. Fuente: Shutterstock Shutterstock.

El precio fue que más llamó la atención fue el precio por tres porciones de pizza sumado a su respectiva bebida, es decir, para tres comensales fue un total de $15.450 por cada uno.

No obstante, lo que determinó el precio no fue la porción de pizza en sí, sino que fueron los licuados que sumaron $31.800.

Asimismo, otro ítem que llamó la atención fue el descuento, ya que varios desconocían que Güerrín aplica ese beneficio en determinadas condiciones de pago.

Por qué Güerrín sigue siendo un fenómeno en Buenos Aires

La pizzería no abrió sucursales en sus más de 90 años de historia. Sin embargo, su volumen de producción no tiene comparación: elabora más de 2.000 pizzas por día con hornos capaces de cocinar 60 unidades en simultáneo.

En 2025, la revista británica Time Out la ubicó entre las 20 mejores pizzerías del mundo. En 2026, superó las 200.000 reseñas en Google Maps, convirtiéndose en el local gastronómico más reseñado del planeta.

Su especialidad es la pizza al molde, de masa alta y generosa en ingredientes, que la convirtió en parada obligada tanto para porteños como para turistas. El 70% de los visitantes extranjeros llega guiado por recomendaciones online.

Güerrín abre todos los días de 11 a 1, y hasta las 2 de la madrugada los viernes y sábados. Se ubica en Av. Corrientes 1368, a metros del Obelisco, sin reserva previa.

El ticket se compartió, se viralizó y la fila en la vereda sigue igual de larga y repleto de gente cada noche.