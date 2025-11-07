Este fin de semana vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1. El piloto argentino vuelve a las pistas para disputar el Gran Premio de Brasil en el circuito de Interlagos.

La jornada del viernes inició con incertidumbre con respecto al anuncio de Alpine sobre la continuidad o no de Colapinto en la escudería en la próxima temporada. Sin embargo, la confirmación de la buena noticia llegó por la mañana, antes del inicio de la práctica libre .

El piloto argentino tendrá como objetivo demostrar que merece una butaca en la próxima temporada y dejar atrás la actuación que tuvo en este circuito el año pasado, cuando chocó bajo la lluvia de San Pablo.

Con la continuidad confirmada, Colapinto terminó 16° en la única práctica libre del GP de Brasil

Antes de la clasificación para la Sprint, Oscar Piastri fue el más rápido con su McLaren tras registrar un tiempo de 1:09.975. Detrás quedó su compañero Lando Norris con un registro de 1:10.259.

Colapinto, que fue confirmado minutos como titular para el 2026 minutos antes de salir a la pista , tuvo su mejor vuelta con neumáticos medios en 1:11.160 que lo dejó 16°, pero quedó lejos de su compañero Pierre Gasly que tuvo un destacado arranque en Brasil. Fue el 7° tiempo más veloz con una vuelta de 1:10.681, es decir 0.479 más veloz que el argentino.

Por tercer año consecutivo, Colapinto será piloto de Fórmula 1, aunque por primera vez tendrá la oportunidad de iniciar una temporada en el Gran Circo, después de su irrupción en 2024 con Williams, en reemplazo de Logan Sargeant.

Allí llegó para las últimas nueve fechas, y de tomar la butaca de Jack Doohan en el actual curso, en el Gran Premio de Emilia Romagna, séptimo episodio de la aventura.

El pilarense, de 22 años, fue ratificado por Alpine con contrato para todo 2026 y acompañará al francés Pierre Gasly en el garaje de la escudería con sede en Enstone.

Vamos Nene 🇦🇷@FranColapinto completes our 2026 driver line-up, bringing further stability and continuity to the team for the new regulation era. pic.twitter.com/TwshFWYQN2 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) November 7, 2025

Hasta el momento, al argentino no pudo conseguir los resultados deseados por el bajo rendimiento del monoplaza A525.

A eso se le sumaron algunos problemas en las estrategias que el equipo implementó para las carreras y que le impidieron sumar puntos desde su llegada.

De esta manera, por primera vez en su carrera, Colapinto estará en una temporada de Fórmula 1 desde el arranque ya que en 2024 con Williams había corrido solo las nueve carreras finales.

“Estoy muy agradecido a Flavio y a todo el equipo por confiar en mí para impulsar al equipo hacia el futuro. Desde mi debut en la Fórmula Uno, sabía que, dadas las circunstancias, sería un gran reto mantenerme en este deporte”, expresó el piloto tras conocerse la confirmación.

“ Ha sido un camino largo y difícil, y estoy muy orgulloso de la oportunidad de volver a pilotar con este equipo en 2026, junto a Pierre, quien ha sido un gran compañero y sin duda alguien de quien seguiré aprendiendo", agregó.

“Finalmente, es muy especial y oportuno hacer este anuncio aquí en Brasil este fin de semana. Estar tan cerca de mi país natal, Argentina, y en un evento que siento como una carrera en casa, donde cuento con tanto apoyo", sostuvo Colapinto.

“Tener tantos aficionados acompañándome en este camino es la razón por la que competimos, y el próximo año, cuando se espera un reinicio en la Fórmula Uno, esperamos poder brindarles a todos nuestros seguidores un motivo para sonreír y celebrar . ¡Vamos Alpine!“, cerró.

Colapinto en el GP de Brasil en F1: los horarios y el cronograma

La fecha comienza este viernes, con las primeras prácticas libres. El cronograma, en horario de Argentina:

Viernes 7 de noviembre

Prácticas Libres 1: 11.30 - 12.30

Clasificación Sprint: 15.30 - 16.15

Sábado 8 de noviembre

Carrera Sprint: 11.00 - 12.00

Clasificación: 15.00 - 16.00

Domingo 9 de noviembre

Carrera: 14.00

Cómo verlo en vivo