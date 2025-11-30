En esta noticia <b>Un fin de semana para el olvido</b>

El fin de semana del Gran Premio de Qatar 2025 de Fórmula 1 reveló una vez más las serias dificultades de Alpine y dejó a Franco Colapinto con un resultado modesto: 14º en la carrera principal, tras haber largado desde el pit-lane en Lusail.

El GP, disputado en la antesala de la definición de campeonato, terminó coronando a Max Verstappen —quien ganó con una estrategia impecable— mientras se recalienta la pugna por el título con Oscar Piastri y Lando Norris luchando por la corona en la última fecha del año. Pero para Colapinto, el episodio en Qatar representó otro paso en falso.

El inicio del GP no auguraba buenas noticias. En la práctica libre inicial, Colapinto sufrió una salida de pista que dañó su monoplaza, lo que le impidió marcar vueltas rápidas y lo relegó al último puesto. Esa dificultad técnica se repitió durante la clasificación: quedó 20°, lejos de su compañero Pierre Gasly.

Frente al bajo rendimiento, Colapinto fue implacable con Alpine: dijo que el auto “es un auto complicado de manejar, inestable y no se siente rápido”. Añadió: “No tener grip en las curvas rápidas complica todo y no te hace disfrutar de manejar”.

La situación se agravó cuando Alpine decidió cambiar componentes del monoplaza bajo “parque cerrado”, lo que generó una penalización automática. Esa sanción obligó a Colapinto a largar desde boxes —desde el pit-lane— condicionando su chance de remontar.

A pesar de largar desde atrás, el argentino logró escalar posiciones: su remontada culminó con un 14º puesto en la bandera a cuadros.

En el otro extremo del fin de semana, Verstappen logró su victoria número tres consecutiva en Qatar y revitalizó sus chances en el campeonato. Con ello, la definición del título quedó abierta para la última fecha en Abu Dabi: segundo quedó Piastri, seguido por el líder del torneo, Norris.

El contraste —con Alpine luchando por no quedar último y Red Bull/McLaren disputando la corona— evidenció la enorme disparidad dentro del pelotón. Para Alpine y Colapinto, la lucha hoy es otra: sobrevivir entre quienes aspiran apenas a completar un Gran Premio.

El 14º puesto en Qatar resultó una muestra clara de los desafíos que afronta Alpine: rendimiento insuficiente, decisiones técnicas cuestionables y autos de bajo desempeño. Para Colapinto, la incógnita ahora pasa por saber si el equipo podrá corregir el rumbo.

La próximas semanas serán clave: con apenas una carrera restante, la temporara 2025 cerrará con un desenlace de alto voltaje. Pero para el argentino, el objetivo —más modesto— seguirá siendo recomponer su credibilidad como piloto en la Fórmula 1 y, eventualmente, avanzar hacia una campaña más competitiva.