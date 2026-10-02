Alejandro Daniel Sofía, de 26 años, fue detenido por la Policía Bonaerense, acusado del femicidio de Aixa Dana Mili, una joven de 20 años que fue encontrada sin vida el miércoles 30 de septiembre, en su vivienda en Dique Luján, partido de Tigre.

Alejandro era la expareja de Aixa y se había convertido en el principal sospechoso de la investigación. La causa está a cargo de la fiscal Mariela Miozzo, titular de la UFI de Género y Abuso Sexual de Tigre.

Al momento, los investigadores trabajan en determinar qué ocurrió durante las últimas horas de vida de la joven y recolectar las pruebas suficientes que le permitan identificar el grado de culpabilidad.

Femicidio de Aixa: el caso que estremece a Tigre

Aixa Dana Mili fue encontrada sin vida dentro de su vivienda ubicada en la calle 12 de octubre al 800.

Según detallan las fuentes policiales, cuando su padre regresó a casa encontró a su hija ahorcada por lo que, en una primera instancia, se pensó que se trataba de un suicidio.

Sin embargo, las pericias realizadas posteriormente llevaron a la Justicia a pensar que la escena podría haber sido armada para ocultar el crimen. Al momento, la causa fue caratulada como homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género.

Quién es Alejandro Sofía, el principal sospechoso del femicidio de Aixa

Sofía había mantenido una relación con Aixa y ya existía una acusación en su contra por ejercer violencia de género contra su expareja.

En diciembre de 2025, había sido imputado por lesiones leves y amenazas coactivas contra la joven de 20 años, por lo que fue detenido y posteriormente liberado en julio de 2026.

Además, Aixa contó a través de sus redes sociales que, tras la denuncia, contaba con una medida perimetral de 300 metros contra su expareja.

¿Cuáles son las pruebas de la investigación?

Uno de los elementos incorporados a la investigación fueron las grabaciones de las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Tigre.

Allí, se logró capturar los movimientos del acusado en el recorrido hacia la casa de Aixa. Además, se lo ve con una gorra verde con un logo blanco y negro, con características similares a la que fue posteriormente encontrada en el lugar donde lo localizaron.

También se sumó a la causa una grabación que Sofía habría publicado en su estado de WhatsApp durante la madrugada del 30 de septiembre, antes de que encontrarán el cuerpo de Aixa.

En el video, el acusado se despide de familiares y amigos. Luego, le habría enviado mensajes a un conocido contándole que se había “manado una cagada” y que pensaba terminar con su vida.

Desde que se supo del fallecimiento de Aixa, Sofía permaneció prófugo hasta que fue encontrado en la casa de su abuela, aproximadamente a 300 metros de la casa de la joven.