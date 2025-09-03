Exigen la suspensión inmediata de una sal por ser peligrosa para la salud

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología médica (ANMAT) ordenó la suspensión de una reconocida sal, que funciona como un inyectable, en todos los hospitales, farmacias y todo el mercado por " un desvío de calidad ".

Según el texto oficial que publicó el organismo de control, luego de una inspección y distintos controles, se encontró que los productos no estaban en condiciones .

¿Cuál es la famosa sal que prohibió ANMAT?

La ANMAT resolvió la suspensión porque el producto presentaba " sospecha de desvío de calidad del lote ". En el texto oficial informaron que se trata del siguiente insumo médico:

"Solución Molar de Bicarbonato de Sodio Inyectable Rigecin / Bicarbonato de Sodio, concentración: 8.4 g/100 ml, Solución Inyectable, presentación de 48 bolsa por 100 ml, lote BI0091 S2, vencimiento 12/25; Certificado N° 39.079, titularidad de la firma Rigecin Labs S.A.".



El organismo de control exigió "al personal de salud, a los distribuidores e instituciones, y a la población en general, verificar las unidades en existencia".

La sal que decidió prohibir ANMAT por violar la normativa.

¿Qué resolvió ANMAT sobre el medicamento falsificado?

La ANMAT instó a las instituciones a " no hacer uso del lote del producto hasta tanto se establezca la medida regulatoria y concluyan las investigaciones del caso ".

Con el objetivo de proteger la salud pública y prevenir incidentes, el organismo sanitario resolvió:

Prohibir el uso, comercialización y distribución de todos los lotes del producto.

el uso, comercialización y distribución de todos los lotes del producto. Ordenar a la firma el retiro inmediato del producto del mercado.

a la firma el retiro inmediato del producto del mercado. Informar a todas las autoridades competentes sobre la medida.



¿Cómo diferenciar los insumos médicos falsos de los originales?

Las alteraciones en general no solo radican en el registro oficial, sino también en las especificaciones técnicas que se indican en el rotulado y en parte del texto. Por eso, para comprender el insumo, se deberá verificar el etiquetado original.

De esta manera, el organismo sanitario recalcó que el producto implica "un riesgo para la salud, dado que no se conoce si los elementos utilizados para su fabricación son aptos para el uso en humanos o cuáles son sus efectos reales y no puede asegurarse que sean seguros ni eficaces".

ANMAT informó el protocolo para verificar un producto falsificado.

"En caso de contar con aquellas con las características descritas, los usuarios deberán contactarse con los entes de control a cargo vía mail o a través del sitio ANMAT Responde", sumaron.