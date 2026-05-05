La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la venta de una popular marca de lavandina por ser peligrosa para la salud. El organismo prohibió su comercio en todos los supermercados y almacenes a nivel nacional porque el producto no estaba registrado bajo los lineamientos sanitarios correspondientes. A través de la Disposición 2491/2026, el organismo detalló que tras realizar tareas de fiscalización y monitoreo detectó que la lavandina de la marca Agranel no cumplía con los estándares sanitarios. El producto no estaba inscripto bajo la Administración Nacional, por lo que representa un riesgo para todos los consumidores. ANMAT decidió prohibir el uso, comercialización, publicidad y publicación en plataformas de venta en línea del higienizador. En línea con la lavandina, se prohibieron los siguientes productos de la marca Agranel: La investigación también reveló que también se publicitaban productos con variantes que imitan marcas reconocidas como suavizante Vivere, Jabón líquido tipo Ariel o gel tipo Harpic. Dentro del listado se incluyó cloro granulado, pastillas de cloro, cera para piso, silicona para distintas superficies, quita manchas, destapa cañerías, shampoo para autos, limpia vidrios y ahuyenta mosquitos. Las alteraciones en general no solo radican en el registro oficial, sino también en las especificaciones técnicas que se indican en el rotulado y en parte del texto. Por eso, para comprender el insumo, se deberá verificar el etiquetado original. De esta manera, el organismo sanitario recalcó que el producto implica “un riesgo para la salud, dado que no se conoce si los elementos utilizados para su fabricación son aptos para el uso en humanos o cuáles son sus efectos reales y no puede asegurarse que sean seguros ni eficaces“. “En caso de contar con aquellas con las características descritas, los usuarios deberán contactarse con los entes de control a cargo vía mail o a través del sitio ANMAT Responde“, sumaron. El correo de contacto es pesquisa@anmat.gob.ar y en el mensaje se deberá detallar la situación completa con fotos del rótulo.