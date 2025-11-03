Solicitan retirar esta popular marca de arroz de todos los supermercados y puntos de venta del país.

En esta noticia Retiran arroz de supermercados por problemas de calidad

La advertencia proviene de la Agencia de Normas Alimentarias del Reino Unido y ha sido comunicada a través de INFOSAN. Afecta a diversas regiones de España donde se distribuye este producto.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta urgente relacionada con un lote de arroz que ha ingresado al mercado nacional. Este producto, disponible en supermercados, ha sido objeto de una orden de retirada debido a la detección de alérgenos no especificados en su etiquetado.

Si bien la alerta fue publicada en julio de 2024, el producto en cuestión tiene fecha de consumo preferente antes del 16 de noviembre de 2025, por lo que algunos consumidores podrían conservar este lote de arroz en sus hogares sin saber el riesgo que representa.

El organismo, que opera bajo la supervisión del Ministerio de Sanidad, ha emitido una orden de retirada inmediata de este arroz en todos los establecimientos comerciales del país. Esta medida se adopta con el fin de salvaguardar la seguridad alimentaria de los consumidores.La empresa productora, con sede en Bélgica, ha procedido a la eliminación del producto del mercado.

La razón de esta acción es la posible presencia de crustáceos, pescado, moluscos y leche, alérgenos que no se encuentran especificados en la etiqueta de composición, lo que podría representar un riesgo significativo para personas con alergias alimentarias.El artículo en cuestión es "4 Golden Savoury Rice Steam Bags“, de la marca Iceland, cuyo plazo de consumo preferente está fijado para el 16 de noviembre de 2025. Este producto se comercializa congelado en envases de 600 gramos y se recomienda a los consumidores que verifiquen sus existencias y eviten su consumo hasta recibir nueva información.

Regiones afectadas por la alerta alimentaria

La AESANha informado que la mencionada marca de arroz está disponible en los supermercados de la cadena Iceland y ha sido distribuida en las comunidades autónomas de Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana.

Sin embargo, ha advertido que es posible que este producto también haya sido comercializado en otras regiones del territorio nacional. La agencia ha instado a las personas que padecen alergias a crustáceos, pescado, moluscos o leche y que tengan este producto en sus hogares, a abstenerse de consumirlo. Respecto al resto de la población, ha señalado que su ingesta no representa ningún riesgo para la salud.

Descubre más sobre el producto

Se detallan a continuación las características del producto en cuestión:

Nombre del producto : 4 Bolsas de Arroz Sabroso al Vapor

Marca : Iceland

Formato : envase de plástico

Fecha de caducidad recomendada: 16 de noviembre de 2025

Peso total: 600 gramos

Instrucciones de almacenamiento: congelado

