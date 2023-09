Estados Unidos busca docentes argentinos para trabajar con sueldos de hasta u$s 4.600, ¿cuáles son los requisitos para anotarse?

Estados Unidos abrió una convocatoria para que docentes puedan emigrar junto a sus familias durante el periodo lectivo 2024-2025. Podrán postularse argentinos de diversas edades y ofrecen un sueldo cercano a los u$s 4.600 mensuales.

El programa cubre el pasaje aéreo, la cobertura médica y la visa. ¡Enterate cómo aplicar!

¿De qué se trata el programa para emigrar a Estados Unidos y ganar u$s 4.600 mensuales?

La organización Participate Learning ofrece a los docentes argentinos la posibilidad de emigrar a Estados Unidos junto a su familia durante el periodo lectivo 2024-2025.

La remuneración será la misma que un profesor estadounidense , el cual ronda entre los u$s 35.000 y los u$s 55.000, lo que significa unos u$s 4.600 por mes.

El programa implica que los docentes enseñen español y cultura argentina en los estados de Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia. Además, quienes sean seleccionados tendrán garantizados el pasaje aéreo y el acompañamiento durante la solicitación de la visa y durante la estadía.

Desde Participate Learning informaron que el 80% de los participantes seleccionados tienen entre 25 y 50 años. Sin embargo, no es un requisito excluyente, ya que el programa acepta postulantes de todas las edades .

¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir los docentes para emigrar a Estados Unidos?

Desde la página oficial de Participate Learning especificaron los requisitos que deben tener los docentes que decidan emigrar a Estados Unidos:

Dominio del inglés ,

, Título universitario en formación docente (se podrá revisar las equivalencias en este link),

universitario en formación docente (se podrá revisar las equivalencias en este link), Licencia de conducir,

de conducir, Contar con al menos dos años de experiencia como profesor a tiempo completo en cursos con estudiantes entre 5 y 18 años tras haberse graduado,

como profesor a tiempo completo en cursos con estudiantes entre y años tras haberse graduado, Haber completa el esquema de vacunación contra el coronavirus,

contra el coronavirus, Disponibilidad para trabajar en Estados Unidos por lo menos dos años.

por lo menos dos años. Ser ciudadano no estadounidense o residente permanente.

¿Cómo inscribirse a Participate Learning y emigrar a Estados Unidos como docente?

Los docentes que deseen emigrar a Estados Unidos deberán seguir los siguientes pasos: