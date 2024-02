Esta es la combinación de bacterias que nos hacen tener mal aliento, ¿cómo combatirlas?

Tener mal aliento puede ser un gran problema para muchas personas. El mismo se genera debido múltiples causas, como la acumulación de restos de comida o por la presencia de bacterias dentro de la boca.

Un grupo de investigadores japoneses descubrió una especie de esta última que, cuando se activa, se produce el compuesto responsable de generar un exceso de mal olor en boca.

¿Cuál es la bacteria que produce el mal aliento?





El estudio que realizó la Universidad de Osaka reveló que la interacción entre dos tipos de bacterias orales comunes es una de las principales causas del hedor bucal. El proceso inicia con la Streptococcus gordonii que activa a la Fusobacterium nucleatum y produce metilmercaptano.

Este último compuesto, que se considera uno de los más malolientes, es producido por microbios que viven en los dientes y en la lengua. La interacción se produce por medio de la secreción de sustancias activas.

¿Cuáles son las causas del mal aliento?





Según destaca el cuarto número de Científico Dental, hay varias razones por las que se puede producir este fenómeno. Algunas de ellas son la ingesta de alcohol, el consumo de tabaco, la respiración bucal o la alimentación.

Los hábitos de higiene oral y la salud bucodental son, usualmente, la causa principal. Las grandes caries facilitan la presencia de alimentos instalados en los dientes, así también como las prótesis fijas o removibles.

De todas maneras, hay varias enfermedades que pueden provocarlo. Algunas de ellas son:

Afecciones respiratorias.

Insuficiencia hepática.

Insuficiencia renal.

Enfermedades digestivas.

Afecciones endocrinas.

¿Cómo eliminar el olor en la boca?





Para evitar la halitosis es necesario suspender los hábitos tóxicos, ya sea dejar de fumar o bebe alcohol. Es clave disminuir la ingesta de proteínas y gasas, o condimentos fuertes como el ajo frito.

Es necesario realizar una consulta profesional ante estas molestias, para que se pueda determinar cuál es el tratamiento odontológico pertinente según el diagnóstico.

