Es oficial | Suspenden las clases el lunes 14 y martes 15 de septiembre: habrá feriado y los alumnos tendrán un fin de semana de tres días en Salta.

Diversos estudiantes salteños tendrán un fin de semana largo de cuatro días a raíz de la suspensión de clases para las primeras dos jornadas de la semana.

Durante el lunes 14 y el martes 15 no habrá clases en todos los niveles educativos a raíz de dos asuetos que interrumpirán el normal desarrollo del calendario escolar.

No hay clases el lunes 14 y martes 15: el motivo detrás de la suspensión de las jornadas educativas

Las actividades de las dos primeras jornadas de la semana quedarán interrumpidas por las celebraciones del Señor y la Virgen del Milagro.

El calendario escolar provincial establece que el lunes 14 y martes 15 no habrá clases en los establecimientos de la provincia.

Se trata de dos jornadas especiales que modifican el normal desarrollo de las actividades estudiantiles.

¿Qué estudiantes tendrán libre el miércoles 16 de septiembre?

Otra de las modificaciones estipuladas por el calendario escolar de la provincia de Salta detalla un asueto escolar para el miércoles 16 de septiembre.

En este caso, no se aplica para todas las escuelas de la provincia, sino para aquellas ubicadas a más de 50 kilómetros de la ciudad capital. Esta medida fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.º 739/71.

Los colegios del área metropolitana de Salta y las escuelas que no estén comprendidas en la disposición retomarán las clases tras el lunes y martes libres.

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Próxima fecha sin clases en la provincia de Salta: se viene el Día Nacional del Estudiante

El lunes 21 de septiembre se celebrará el Día Nacional del Estudiante, fecha que también marca el inicio de la primavera en Argentina.

Al igual que el Día del Maestro, conmemorado el pasado viernes 11, será una jornada sin clases en todos los establecimientos educativos de la provincia.

Cómo será el calendario de clases para Salta con las modificaciones

Las familias salteñas deberán tener en cuenta las modificaciones en el calendario escolar de septiembre, que quedará conformado de la siguiente manera: