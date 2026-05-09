El Gobierno nacional oficializó la puesta en marcha del Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino (ARMA), una iniciativa destinada a fortalecer las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas mediante un nuevo esquema de financiamiento para infraestructura, modernización y compra de equipamiento militar. La medida fue establecida a través del Decreto 314/2026, firmado por el presidente Javier Milei, e impulsada por el Ministerio de Defensa encabezado por Carlos Alberto Presti. A partir de ahora, el 10% de lo recaudado por ventas, alquileres o privatizaciones de bienes estatales que no pertenezcan a las Fuerzas Armadas será destinado directamente al área de Defensa. El objetivo es generar una fuente adicional de recursos que permita avanzar con el reequipamiento militar y la modernización estratégica del sistema de defensa argentino. El decreto también establece un cambio clave sobre la administración de bienes militares. En caso de tratarse de activos pertenecientes a las Fuerzas Armadas, hasta el 70% de los ingresos obtenidos podrá reinvertirse dentro del propio sistema de defensa. Hasta la implementación del Plan ARMA, esos recursos ingresaban de manera total al Tesoro Nacional y no regresaban directamente a la jurisdicción militar. Según explicaron oficialmente, este nuevo mecanismo permitirá sostener inversiones de largo plazo para recuperar capacidades operativas y mejorar la infraestructura del Ejército Nacional. El Plan ARMA tiene como fin llevar a cabo un proceso de modernización militar según las prioridades operativas y el planeamiento conjunto de las Fuerzas Armadas argentinas. Asimismo, el Gobierno informó que el esquema busca fortalecer la capacidad de respuesta del instrumento militar de manera progresiva y sostenida en el tiempo. Además, remarcaron que el nuevo sistema complementará el presupuesto vigente y otros instrumentos de financiamiento ya existentes para acelerar la actualización del equipamiento militar nacional.