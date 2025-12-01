El país cerrará el 2025 con un puente festivo clave para el turismo y el comercio (Fuente: archivo).

Comenzaron las negociaciones por salario mínimo y auxilio de transporte 2026 en Colombia: ¿cuál es la fecha límite?

El Gobierno de Colombia ratificó que el lunes 8 de diciembre de 2025 será feriado en todo el territorio nacional por el Día de la Inmaculada Concepción, un descanso que no se traslada por su carácter religioso y que, al coincidir con un lunes, conformará el último puente festivo del año.

La decisión se enmarca en los ajustes introducidos por la Ley Emiliani al calendario oficial, que define qué festivos se trasladan y cuáles permanecen en su fecha original. Con este anuncio, diciembre arranca con un fin de semana largo que impactará la operación turística, laboral y escolar en todo el país.

¿Cuál es el festivo que sigue después del puente del 17 de noviembre?

Tras el descanso del lunes 17 de noviembre —correspondiente a la celebración de la Independencia de Cartagena—, el siguiente festivo confirmado en Colombia será el lunes 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción.

Aunque este feriado no se modifica bajo la Ley Emiliani, su ubicación en el calendario permite que los colombianos disfruten de un puente entre el sábado 6 y el lunes 8 de diciembre, uno de los más esperados del cierre de año.

Gobierno confirmó el feriado del 8 de diciembre y el último puente festivo del 2025 en Colombia.

¿Por qué el feriado del 8 de diciembre tiene tanta importancia para los colombianos?

El 8 de diciembre es una de las fechas religiosas más arraigadas en el país y marca el inicio formal de las actividades decembrinas. Este puente tradicionalmente aumenta los desplazamientos por carretera, la ocupación hotelera y los viajes cortos hacia destinos como Antioquia, Eje Cafetero, Santander, Boyacá y la región Caribe.

Familias, trabajadores y sectores comerciales lo consideran el punto de partida de la temporada navideña, que concentra compras, celebraciones y alta movilidad en todo Colombia.

Calendario de feriados en diciembre de 2025

Con el ajuste del calendario 2025, las dos fechas finales de descanso oficial serán:

Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción (último puente festivo del año).

Jueves 25 de diciembre: Navidad (feriado sin puente por caer entre semana).

De este modo, el fin de semana extendido del 8 de diciembre se convierte en la última oportunidad del año para un descanso prolongado antes de la Navidad y del inicio del receso escolar.

¿Qué festivo llega después del puente del 8 de diciembre?

El siguiente feriado será el jueves 25 de diciembre, correspondiente a Navidad. Si bien no generará puente, es considerado un día de descanso nacional que coincide con cierres operativos en empresas, disminución de actividades laborales y el inicio formal del periodo vacacional para los estudiantes del país.