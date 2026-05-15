Las autoridades migratorias de Estados Unidos endurecieron los controles sobre turistas que utilizan la visa para realizar compras masivas con fines comerciales. El foco está puesto especialmente en personas que adquieren grandes cantidades de ropa, zapatillas, electrónicos y otros productos en outlets para luego revenderlos en sus países de origen. Aunque comprar artículos personales durante un viaje está permitido bajo la visa de turista B1/B2, organismos migratorios estadounidenses advirtieron que utilizar ese permiso con fines lucrativos puede derivar en la cancelación inmediata de la visa, deportación e incluso restricciones para futuros ingresos al país. Las autoridades estadounidenses aclararon que el problema no son las compras personales, sino aquellas operaciones que sugieren actividad comercial encubierta. Entre los comportamientos que pueden activar alertas migratorias aparecen: Los controles son realizados principalmente por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que tiene la facultad de cancelar visas cuando considera que el visitante incumple las condiciones de la visa de turista. La visa B1/B2 fue creada para actividades recreativas y personales, como: Sin embargo, no habilita actividades comerciales ni operaciones destinadas a generar ganancias. Por eso, comprar mercadería para revenderla puede considerarse un uso indebido de la visa. Según las advertencias migratorias difundidas en distintos países latinoamericanos, quienes sean detectados realizando compras para reventa pueden enfrentar: Las autoridades explicaron además que no siempre hace falta una prueba directa de reventa, los agentes migratorios también analizan patrones de comportamiento, cantidad de productos transportados y frecuencia de viajes. Los controles apuntan principalmente a compras masivas de: Ciudades como Miami, Orlando, Los Ángeles y otras zonas comerciales de Florida y Texas aparecen entre los principales puntos donde las autoridades reforzaron inspecciones a viajeros internacionales.