Trabajar en Dinamarca: 3 ofertas laborales para aplicar sin experiencia y sin saber idiomas

Por las pocas posibilidades de desarrollo económico y la crisis inflacionaria que año tras año atraviesa el país, los jóvenes argentinos buscan cada vez más viajar y vivir en el exterior para mejorar su calidad de vida. Trabajar en Dinamarca es uno de los posibles destinos, ya que ofrece puestos de trabajo con pocas exigencias y buena remuneración.

Gracias a la visa "working holiday", el país nórdico ofrece a los ciudadanos argentinos la posibilidad de ingresar a Dinamarca por un año con permiso para vacacionar, estudiar en cursos de poca duración o trabajar.

Pasaporte.

Requisitos para solicitar la visa para trabajar en Dinamarca

Los requisitos y documentos a presentar para solicitar la visa working para trabajar en Dinamarca son los siguientes:



Pagar la tarifa del inicio de trámite (sale un estimativo de 268 euros) y presentar el comprobante.

Tener la fotocopia completa del pasaporte.

Presentar el boleto de pasaje de avión de ida y vuelta o, en caso de no haber decidido la fecha de regreso, demostrar que se cuenta con el capital financiero suficiente para costear el vuelo de regreso.

Comprobar que se tiene el poder adquisitivo suficiente para mantener los gastos de estadía completa.

Mostrar la documentación que compruebe el seguro médico durante todo el transcurso del viaje.





Los 3 trabajos en Dinamarca para postularse sin experiencia y sin conocimiento del idioma

Los que tienen la posibilidad de emigrar hacia otros lugares suelen elegir a España por tener el mismo idioma que nosotros. Sin embargo, no conocer el danés no es un impedimento para aplicar en estas tres ofertas laborales que no necesitan experiencia ni dominio del idioma nativo de Dinamarca.



Trabajar en puestos de limpieza: ¿Cuánto pagan?

Aunque es una opción que pocos inmigrantes harían en su país de origen, el trabajo en los puestos de limpieza es uno de los más fáciles para aplicar en Dinamarca cuando no se tiene conocimiento del danés o inglés. Existe una gran demanda en estos puestos laborales y la paga es buena.

Trabajar de limpieza en Dinamarca.

Para trabajar de limpieza en el país europeo no hay límite de edad y no se requiere experiencia. El pago por hora de trabajo es de aproximadamente 132 coronas danesas.

En un puesto laboral de 6 horas diarias y 5 días a la semana. El sueldo mensual sería de 15.840 coronas danesas, que equivale a u$s 1350.

Reciclaje: ¿cuánto puedo ganar?

Dinamarca tiene un sistema de reciclaje en el que pagan por el material que las personas llevan a reciclar. Esta es una opción a combinar con los empleos de limpieza, ya que van de la mano.

Una pareja de argentinos que decidió emigrar a Dinamarca, y que registra sus actividades laborales en su cuenta de Instagram @sinturbulencias, contaron su experiencia trabajando como recicladores y aseguraron que con sólo recolectar algunas botellas lograron un ingreso extra de u$s 400 mensuales.

Aunque no es un empleo registrado, el trabajo de reciclador urbano es una de las opciones disponibles en este país nórdico para quienes no tienen estudios ni experiencia laboral.

Cuidado de mascotas





Por último, esta oportunidad de trabajo es ideal para los amantes de las mascotas. En Dinamarca muchas personas pagan por cuidar a sus perros o gatos y en muchas ocasiones prestan la casa al cuidador del animal. Las desventajas que tiene esta opción es que este empleo es poco estable y esporádico.