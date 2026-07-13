Históricamente, los argentinos han ahorrado en dólares físicos por generaciones. Una de las cuestiones más complicadas al ahorrar en billetes es cuidarlos de forma óptima para que, al momento de cambiarlos, mantengan su valor.

En este contexto, el papel aluminio se convierte en uno de los mejores aliados para conservar los dólares al ser un material que los protege del deterioro.

Por qué recomiendan envolver los dólares con papel aluminio

Envolver los dólares con papel aluminio cumple la principal función de conservarlos porque los cuida de la humedad. SU material actúa como una barrera contra la luz y vapor de agua, por lo que los mantiene seco. Cabe recordar que es sumamente importante que estén completamente secos antes de envolverlos, ya que sino puede favorecer la aparición de moho.

Uno de los principales enemigos de los dólares son la luz solar y la radiación ultravioleta, ya que deterioran lentamente el papel y hacen que se pierdan los colores con el paso de los años. El foil actúa como un protector que bloquea la luz.

Cuáles son los principales factores que deterioran un billetes

Los dólares papel son susceptibles a un deterioro ocasionado por diversos factores. Los más frecuentes son:

Humedad: lo ideal es un ambiente con entre 30% y 55% de humedad, ya que niveles superiores pueden favorecer el crecimiento de hongos.

Calor: la temperatura recomendada oscila entre los 10° y 20°.

Evitar el contacto con metales: monedas y joyas pueden oxidarse y manchar el papel.

Insectos y roedores: pueden perforar o destruir los billetes.

Materiales inadecuados: la madera, el PVC, las cintas o las bandas elásticas pueden dañar el papel.

Consejos para conservar los dólares

Prevenir el deterioro de los dólares es la mejor forma de cuidarlos. De esta manera, se aconsejan ciertas prácticas: