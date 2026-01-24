China anunció el descubrimiento del mayor yacimiento aurífero hallado en los últimos 76 años. El depósito, ubicado en la provincia de Liaoning, contiene 1.444 toneladas de oro, una cifra histórica que refuerza el rol del país asiático en el mercado global de metales preciosos.

El hallazgo se produjo en el yacimiento Dadonggou, una zona de explotación geológica en la región oriental de Liaoning. El Ministerio de Recursos Naturales de China informó que el depósito contiene:

2.586 millones de toneladas de mineral

0,56 gramos de oro por tonelada

1.444 toneladas estimadas de oro recuperable

¿Dónde se encontró la reserva de oro más grande del mundo?

Se trata del depósito individual más grande encontrado en China desde 1949 y uno de los más importantes en el mundo.

Las autoridades calificaron el yacimiento como “ultra grande” y ya cuenta con evaluación preliminar favorable de viabilidad económica.

¿Qué valor tiene este descubrimiento?

Con el oro en máximos históricos, más de 115.000 euros por kilo, la reserva descubierta equivale a más de 166.000 millones de euros en valor de mercado.

Este metal precioso se encareció más del 50% en lo que va del año por la debilidad del dólar, las tensiones geopolíticas y las compras masivas de bancos centrales, entre otros factores.

El trabajo estuvo a cargo del Grupo Geológico y Minero de Liaoning, que movilizó a cerca de 1.000 técnicos y operarios. El proceso de prospección, perforación y análisis se completó en 15 meses, este es un plazo breve para un proyecto de esta magnitud.

A pesar del anuncio, el gobierno chino no reveló la ubicación exacta por motivos que podrían estar vinculados a estrategias de seguridad y protección de recursos.

¿Por qué es tan importante este yacimiento para China?

China mantiene desde hace años una estrategia de expansión y diversificación de sus reservas de oro. El país produjo 377,24 toneladas de oro en 2024 e incrementó su consumo interno a 985,31 toneladas

El nuevo hallazgo en Liaoning se convierte en una pieza central dentro de esta política, ya que refuerza la posición de China como uno de los grandes actores del mercado aurífero mundial.