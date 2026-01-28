Encontraron a la nueva “Pompeya”, una ciudad enterrada y perfectamente conservada. Foto: Pompeii Tickets

Un nuevo descubrimiento bajo tierra en Gales fue comparado con la legendaria Pompeya, una próspera ciudad de la Antigua Roma, situada cerca de la actual Nápoles, en Italia, que quedó sepultada bajo metros de ceniza tras la erupción del volcán Vesubio.

Esta estructura estaba enterrada a menos de un metro de profundidad y revela un nivel de preservación impresionante que podría reescribir lo que sabemos sobre la presencia romana en esta región.

Encontraron a la nueva “Pompeya”, una ciudad enterrada y perfectamente conservada. Foto: BBC

¿Dónde y cómo descubrieron la “Pompeya de Gales”?

El sitio se encuentra en el parque rural de Margam, cerca de Port Talbot (sur de Gales, Reino Unido), dentro del proyecto ArchaeoMargam liderado por la Universidad de Swansea. Gracias a estudios geofísicos con radar de penetración subterránea realizados por la firma TerraDat Geophysics, se detectaron muros y estructuras claramente definidas en 3D sin necesidad de excavar masivamente.

La villa yace a muy poca profundidad porque la zona permaneció como parque de venados histórico durante siglos, sin arados ni construcciones modernas que la dañaran. Esta protección natural permitió una preservación excepcional, similar a la que el Vesubio otorgó a Pompeya en el año 79 d.C., pero sin catástrofe volcánica.

De acuerdo a la información que divulgó la BBC, el doctor Alex Langlands, codirector del proyecto, no ocultó su asombro: “Mis ojos casi saltan de sus órbitas. Es una inmensa estructura, realmente impresionante y prestigiosa”.

De esta manera, aseguró que podría redefinir la historia de la época: “Casi definitivo que tenemos a un importante dignatario local. Esto forzaría a los expertos a reformular la manera en que pensamos sobre el sur de Gales y el período romano-británico”.

¿Cómo es la villa romana que descubrieron en Gales?

Entre los detalles que menciona la nota del medio británico, se indica que esta área tiene las siguientes características:

Superficie principal: 572 m² — la villa romana más grande jamás registrada en Gales.

Diseño: típica villa de corredor con dos alas laterales, un mirador techado de 43 metros de largo, seis habitaciones principales al frente y ocho al fondo.

Estructura adicional: otro edificio de 354 m² con pasillos, posiblemente un establo, granero o salón comunal.

Elementos de lujo: probablemente decorada con estatuas, mosaicos en los pisos y otras riquezas propias de un importante dignatario local.

¿Por qué se la compara con Pompeya?

Aunque no fue sepultada por una erupción volcánica, la villa comparte con Pompeya un nivel de preservación casi intacto. La falta de alteraciones agrícolas y urbanas durante cientos de años ha mantenido los restos prácticamente como estaban al final del período romano-británico (siglos I al V d.C.).

Esto convierte al sitio en una cápsula del tiempo que podría revelar detalles inéditos sobre la vida cotidiana, la arquitectura y el poder político en lo que se creía una zona periférica del Imperio romano.

A raíz de estgo, Langlands enfatizó: “Esta parte de Gales no es ninguna zona fronteriza. Margam fue uno de los más importantes centros de poder en el país”.

Los próximos pasos dentro del descubrimiento

El descubrimiento se mantiene en secreto para protegerlo de cazatesoros y la prioridad es la conservación antes que excavaciones extensas.

Se planean más sondeos geofísicos y, posiblemente, excavaciones puntuales si se consigue financiación. El hallazgo ya genera gran expectativa turística para el parque de Margam, que ya cuenta con una abadía del siglo XII y un castillo victoriano.