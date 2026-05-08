Durante mucho tiempo, el dominio del fuego se consideró el avance tecnológico más decisivo para la supervivencia y expansión del Homo sapiens. Sin embargo, un hallazgo histórico reciente está reescribiendo esa narrativa. Investigaciones científicas de la Universidad de Michigan apuntan a que un invento mucho más “invisible” y ancestral jugó un rol fundamental: el uso de ocre como el primer protector solar de la humanidad. Hace aproximadamente 41.000 años, nuestro planeta experimentó la inversión magnética de Laschamps. Durante este evento, el campo magnético terrestre se debilitó drásticamente, permitiendo que la radiación ultravioleta (UV) solar penetrara con mayor intensidad. Esta condición extrema generó un aumento significativo de la radiación que afectó a las poblaciones humanas de la época. Mientras los neandertales enfrentaban dificultades crecientes, los Homo sapiens lograron sobrevivir y continuar su expansión. El secreto radicó en el mayor uso de ocre, un pigmento mineral natural compuesto principalmente por óxido de hierro, arcilla y sílice. Nuestros antepasados no solo lo empleaban para pintar cuevas o decorar objetos y cuerpos, sino que lo aplicaban directamente sobre la piel. Estudios experimentales demuestran que el ocre posee propiedades protectoras similares a un protector solar moderno: refleja y absorbe parte de la radiación UV, actuando como una barrera física natural. Este “invento” ancestral se combinó con otras estrategias adaptativas: Estas innovaciones permitieron a los Homo sapiens enfrentar condiciones ambientales adversas que, según los investigadores, contribuyeron al declive de los neandertales, quienes posiblemente no desarrollaron o adoptaron estas tecnologías con la misma efectividad. Tradicionalmente, se enfatizaba el control del fuego como el hito que permitió cocinar alimentos, calentarse y protegerse de depredadores. Sin embargo, este nuevo enfoque destaca la importancia de la protección contra la radiación solar en momentos críticos de la historia humana. El ocre no era solo un pigmento estético o ritual; representaba una herramienta de supervivencia de alto valor adaptativo. Los hallazgos coinciden con un aumento en el uso de cuevas y del pigmento ocre en regiones específicas durante el período de Laschamps. Esto sugiere que los humanos anatómicamente modernos desarrollaron o intensificaron estrategias de protección solar que resultaron decisivas para su permanencia y posterior dominancia en el planeta.