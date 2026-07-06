La búsqueda de bienestar espiritual es uno los grandes objetivos de quienes siguen creencias esotéricas y se ha potenciado durante el invierno con distintos tipos de rituales, como el encendido de velas de colores.

En la lista de las más populares según el Feng Shui se destaca aquella de color rosa, una de las variedades a las que se le atribuye el poder de materializar los anhelos vinculados al plano amoroso y emocional de la vida.

Si bien no existen evidencias científicas que respalden los efectos que se les adjudican, las tradiciones espirituales les otorgan distintos significados, siendo la vela rosa una de las más importantes para equilibrar el amor, la armonía y el afecto en la vida personal.

¿Qué significa encender una vela rosa en invierno? (Foto: imagen ilustrativa creada con IA)

¿Cuál es el significado de encender una vela rosa, según las creencias esotéricas?

Dentro del mundo del esoterismo, el color de la vela no se elige al azar. Cada tonalidad está asociada a determinadas emociones, intenciones o estados de ánimo, por lo que muchas personas seleccionan una vela específica según el objetivo que buscan.

La vela rosa, particularmente, simboliza el amor romántico, el compromiso y la energía vinculada al corazón.

En este contexto, se recomienda encenderla en casos en que se busque fortalecer una relación de pareja o abrirse a nuevas oportunidades afectivas.

También se la relaciona con la energía femenina, la dulzura y la sensibilidad. Según estas creencias, encender una vela rosa durante momentos de tranquilidad o reflexión ayuda a crear un ambiente cálido y emocionalmente armonioso.

Por qué hay que encender una vela rosa en invierno

El invierno suele asociarse con más tiempo dentro del hogar y con la búsqueda de espacios confortables para descansar o relajarse. En ese contexto, algunas personas incorporan velas como parte de rituales de meditación, introspección o simplemente para generar un clima acogedor.

Quienes practican estas tradiciones consideran que la vela rosa puede utilizarse para acompañar momentos dedicados al bienestar emocional o para reforzar intenciones relacionadas con el amor y los vínculos personales.

Qué significa cada color de las velas según el esoterismo

Además del color rosa, la tradición esotérica atribuye distintos significados a las demás velas de colores, que suelen elegirse según la intención del ritual.

Entre los colores más utilizados se destacan: