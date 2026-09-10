En esta noticia La influencia real de la diferencia de edad en las relaciones de pareja

La ciencia continúa su avance en la comprensión de cómo las diferencias de edad afectan a la calidad, tanto en la duración como en la estabilidad, de las relaciones amorosas.

Un estudio científico realizado por los profesores Andrew Francis, Hugo Mialon y Randal Olsen analizó aproximadamente 3,000 parejas en Estados Unidos. Los hallazgos indicaron que las parejas con apenas un año de diferencia de edad tienen la mayor probabilidad de mantenerse juntas a largo plazo.

De acuerdo con el estudio, la principal razón es que la corta diferencia de edad facilita el compartir experiencias de vida similares, lo que a su vez permite una mayor coincidencia en las experiencias biográficas. Para la ciencia, es fundamental que las parejas compartan contextos sociales y culturales similares, ya que esto contribuye a alinear sus expectativas hacia el futuro.

Ni 5 ni 10 años | Esta es la diferencia de edad perfecta en cualquier pareja, según la ciencia.

La influencia real de la diferencia de edad en las relaciones de pareja

El estudio se fundamenta en una muestra estadística y los autores enfatizan que las dinámicas personales, el compromiso y la comunicación son aspectos igualmente esenciales en cualquier relación. Por lo tanto, la relación estadística no necesariamente se aplica a todas las parejas, sino, simplemente, a la mayoría.

Las parejas con diferencias de edad muy cortas (entre 1 y 3 años) suelen atravesar momentos clave, como estudios, desarrollo profesional y formación de familia, en un período de tiempo similar, de acuerdo a la investigación. Esta sincronización les permite construir una vida juntos con objetivos compartidos y mayor comprensión mutua.

El compartir experiencias vitales al unísono facilita en gran medida la comunicación y la resolución de conflictos. Esta hipótesis se apoya en que las personas tienden a desarrollar sus puntos de vista en momentos de su historia de vida que son paralelos entre sí.