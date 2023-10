Elecciones 2023: ¿Cuándo es voto en blanco, nulo o impugnado?

Hoy tiene lugar en Argentina las elecciones 2023, en las cuales se elegirá al siguiente presidente entre los cinco candidatos actuales. También se elegirán diferentes representantes en el Congreso.

La participación de la elección es obligatoria para todos los ciudadanos habilitados para votar, pero también es un derecho ciudadano.

Qué es el voto en blanco

Según la Cámara Nacional Electoral, el voto en blanco consta en colocar en la urna un sobre vacío o bien con un papel liso dentro, que no contenga ninguna inscripción o imagen. Se considera que el voto en blanco es válido, ya que representa la abstención de elegir entre las propuestas.

En estas elecciones generales 2023, a la hora de calcular los porcentajes solo se tendrán en cuenta los afirmativos, es decir los que contengan una boleta dentro. Los votos en blanco quedan excluidos del recuento de sobres.

Cuál es un voto nulo

El voto nulo es considera como un voto no válido y no contabilizará. Consiste en poner dentro del sobre de votación cualquier elemento u objeto que no sea una boleta oficial, fotocopias de boletas, boletas deterioradas donde no se pueda identificar la agrupación a la que se votó.

También se considera voto nulo cuando hay dos boletas de distintas agrupaciones políticas para un mismo cargo. Puede suceder cuando el votante quiere cortar boleta y por error coloca 2 candidatos para el mismo puesto. En esta categoría también entran las boletas oficiales, pero de elecciones anteriores.

Qué es el voto impugnado

Se entiende por voto impugnado cuando una autoridad de mesa o fiscal considera que el votante no es el titular del DNI que presenta.

En este tipo de situaciones los votos no serán parte del escrutinio hasta que la Justicia electoral defina si se consideran válido o no.

Cuándo se conocerá el resultado de las elecciones

Se estipula que lo primero resultados de las elecciones presidenciales se darán a conocer el domingo a partir de las 22hs. Este recuento no tiene una validez legal, ya que tiene la finalidad de informar a los ciudadanos.

El recuento oficial estará en manos de la Justica Nacional Electoral y se iniciará a las 48hs luego de la finalización de la elección.

Qué documentos son válidos para votar

Para poder votar en estas elecciones 2023 un requisito fundamental es poder presentar documentación de identificación a las autoridades de mesa y estar registrado en el padrón electoral.

Los documentos habilitados para votar son: la libreta cívica, DNI libreta verde y libreta celeste, Tarjeta DNI libreta celeste (que tiene la inscripción no valido para votar) y DNI tarjeta.